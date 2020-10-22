Новые детали о OnePlus Nord N10 и OnePlus Nord N100

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Что предложат в OnePlus Nord N10 и OnePlus Nord N100

В этом году стало окончательно понятно, что OnePlus перестала заигрывать с пользователями и уже не пытается предложить максимальную начинку за минимальные деньги. Теперь компания пытается найти баланс в среднем сегменте и ее модельный ряд расширяется. 26 октября она должна представить OnePlus Nord N10 и OnePlus Nord N100, где первый дебютант станет упрощенной версией OnePlus Nord, а другой — модель, созданная с нуля.

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По слухам, OnePlus Nord N10 должен предложить 90-герцовый дисплей диагональю 6,49 дюйма разрешением FullHD+, чип Snapdragon 690, 6 Гб оперативки, 128 Гб постоянной памяти и аккумулятор на 4300 мАч. Обещают квадрокамеру с датчиками 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и быструю 30-ваттную зарядку.

OnePlus Nord N100 станет самой доступной моделью за всю историю компании, которая получит экран диагональю 6,52 дюйма разрешением HD+ и процессор Snapdragon 460. Судя по всему, повышенной герцовкой дисплей обладать не будет. Фишкой новинки станет емкая батарейка на 5000 мАч, а еще предложат 4 Гб оперативки, флеш-накопитель на 64 Гб, селфи-модуль на 8 Мп и основную камеру с модулями 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Источник: app.voice