Выход OnePlus 9 может состояться раньше

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Компания спешит представить OnePlus 9

Все еще непобедимый коронавирус продолжает шагать по планете, но производители смартфонов уже научились работать и созидать в нынешних условиях. И если ранее непобедимый вирус влиял на время выхода новинок, заставив ряд смартфоностроителей отложить сроки выхода устройств, то будущие премьеры новых моделей уже намерены устраивать без оглядки на него. Более того — производители намерены ускориться и провести релиз значимых новинок раньше срока.

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Ряд сетевых источников выступили с предположением, что Samsung готовится провести анонс флагманской серии Galaxy S21 где-то на месяц раньше привычного срока. Теперь пришло сообщение, что по этому же пути намерена пойти и OnePlus. В частности, премьера OnePlus 9 может состояться уже в марте 2021 года. Как правило, ранее компания предпочитала показывать свои титульные флагманы в мае или июне. Но в случае с OnePlus 8 она отошла от этой традиции и устроила его премьеру в середине апреля. И если сбудутся последние предсказания, то OnePlus 9 она покажет еще раньше.

Почему компания торопится с анонсом? Причин может быть несколько. Одна из них — поучаствовать в дерибане доли Huawei, чье влияние и присутствие на рынке будет ослабевать. Есть также предположение, что компания и сама осознает, что с OnePlus 8T она предложила слабый апгрейд и вряд ли смартфон ждут большие продажи. Нужно поторопиться с выпуском нового поколения флагманов, чтобы не потерять потенциальных покупателей.

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Как поступит компания с выпуском OnePlus 9, узнаем в следующем году. А в этом месяце мы можем увидеть еще две новинки: OnePlus N10 5G и OnePlus N100. Первая модель должна стать версией OnePlus Nord для рынка США с чипом Snapdragon 690, а вторая займет место самого доступного устройства компании и предложит процессор Snapdragon 460.

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Источник: androidauthority