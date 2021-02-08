Официально. Новые планшеты от Xiaomi уже в этом году

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Стало официально известно, что скоро мы увидим новые планшеты от Xiaomi ﻿

Вчера стали известны некоторые подробности о планах компании Xiaomi. Генеральный директор компании Лей Цсюнь прямо заявил, что в 2021 году мы с вами увидим возвращение компании на рынок планшетов.

Если вспомнить статистику продаж за 2020 год, вполне ожидаемый интерес от китайского производителя.

Пока не сообщается, сколько моделей мы с вами увидим. Также нет данных о том, какого уровня планшеты нас ожидают. Будут ли топовые решения, призванные конкурировать с Samsung на Android рынке? Об этом мы сообщим как только узнаем.

Зато уже известно, что компания уделяет внимание адаптации фирменной оболочки под использование на планшете. Нас с вами ожидают не просто устройства Xiaomi с большими экранами. Если вспомнить свежие новости о последней версии MIUI 12.5, то всё становится на свои места.

Недавно нам представили новые межплатформенные возможности от Xiaomi. Теперь сопряжение вашего персонального компьютера и смартфона стали намного проще. Появились возможности быстрого взаимодействия компьютера и телефона. Например: копирование текста с телефона на ваш ПК или открытие одной веб-страницы на смартфоне и компьютере. Общий буфер обмена между устройствами – шаг вперед для удобства тех, кто владеет сразу несколькими устройствами.

Наверняка в свежих планшетах эти возможности буду весьма кстати. Более того, есть подозрения, что Xiaomi раскрыла не все карты в отношении программных доработок MIUI 12.5 для планшетов. Тем интереснее ждать их новинки. Согласно слухам, рассчитывать на планшеты от Xiaomi мы можем уже со второго квартала этого года.

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Источник : news.mydrivers.com