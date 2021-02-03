Xiaomi ищет бета-тестеров для MIUI 12.5 Global. Кто первым получит обновление

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MIUI 12.5 Global входит в стадию бета-тестирования

В конце прошлого года Xiaomi неожиданно выпустила промежуточную версию фирменной оболочки — MIUI 12.5. Работы над ней еще идут, и компания ищет энтузиастов, которые готовы первыми опробовать новую прошивку. Причем речь идет о наборе команды тестировщиков для глобальной версии MIUI 12.5.

Сегодня в сообществе Mi Community компания опубликовала объявление о старте программы пилотного тестирования MIUI 12.5. Она хочет, чтобы пользователи со всего мира опробовали бета-версию и выявили возможные ошибки в ее работе. Если вы хотите стать частью команды бета-тестеров, то необходимо, чтобы на вашем устройстве была установлена MIUI Global Stable ROM и пройти процедуру регистрации до 1 марта. А сделать это можно, перейдя по этой ссылке.

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На данный момент в пилотном тестировании MIUI 12.5 могут принять участие обладатели таких устройств:

Xiaomi Mi 10T / 10T Pro /10T Lite

Xiaomi Mi 9T

Redmi K20

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi 9 SE

Redmi Note 9T

Xiaomi Mi 10i

Redmi Note 9/ Note 9 Pro/Note 9 Pro Max

Redmi 9/9 Prime/9C/9C NFC/9A/9T

Poco X3

Poco M2/ M2 Pro/M3

Poco C3

Redmi Note 8/8T

Не сложно догадаться, что именно эти смартфоны в итоге могут рассчитывать на получение стабильной сборки MIUI 12.5 в числе первых. Как скоро это произойдет, не сообщается.

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Источник: piunikaweb