Новые подробности о Google Pixel 6a и Google Pixel Watch

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Новинки покажут в мае

Издание AndroidPolice нашло подтверждение того, что Google готовится к презентации Pixel 6a и Pixel Watch. Информация об этих устройствах была найдена на сайте одного из американских сотовых операторов. Ожидается, что представит свои новинки компания в мае во время проведения ежегодной конференции для разработчиков Google I/O.

Сообщается, что умные часы Google Pixel Watch получили кодовое название «rohan» и будут доступны в трех цветах: серый, черный и золотой. Смарт-часы будут поддерживать сотовую связь и получат хранилище емкостью 32 Гб, что вдвое больше, чем предлагают Galaxy Watch 4.

Смартфон Google Pixel 6a должны предлагать в белом, черном и зеленом цветах. Оперативной памяти предложат 6 Гб и 8 Гб, а вот выбора по части емкости флеш-накопителя не будет. Обе версии получат 128 Гб.

По более ранней информации, Pixel 6a оснастят OLED-экраном диагональю 6,2 дюйма, дисплейным сканером отпечатков пальцев, системой на чипе Google Tensor и аккумулятором емкостью 4800 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой. Разрешение фронтальной камеры составит 8-мегапикселей и в ее основу ляжет датчик Sony IMX355. Для основной камеры приготовили два сенсора и оба разрешением 12 Мп. В качестве главного выступит датчик Sony IMX363 и ультраширика — Sony IMX386.

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Источник: androidpolice