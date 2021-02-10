Новые подробности о планшете Blackview Tab 9

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Полгода назад вышел планшет Blackview Tab 8, и вот теперь компания готовится вывести на рынок его преемника — Blackview Tab 9. Отличительной чертой новинки станет металлический корпус толщиной 8,9 мм. Дополнительно к планшету будет идти бесплатный чехол, чтоб обеспечить максимальный уровень защиты.

Питать Blackview Tab 9 станет батарейка емкостью 7480 мАч и одного заряда должно хватить на 6 часов воспроизведения видео, 7,5 часа веб-серфинга, 6 часов игры и 38 часов воспроизведения музыки. Такая автономность позволит брать планшет собой в путешествие, на работу и куда угодно, чтобы иметь возможность просматривать новости, учиться и общаться в видеочате.

Известно, что Blackview Tab 9 удостоится дисплея диагональю 10,1 дюйма разрешением 1920х1200 точек, 4 Гб оперативки и флеш-накопителя емкостью 64 Гб. Планшет предложит фронтальную камеру на 5-мегапикселей и основной модуль на 13-мегапикселей. Фишкой Blackview Tab 9 станет фирменная прошивка компании на основе Android 10. Компания обещает, что это будет гармоничный, приятный и функциональный интерфейс.