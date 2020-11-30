Новый чип MediaTek обходит Snapdragon 865

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В сеть попали результаты теста мощного процессора MediaTek

В следующем году MediaTek продолжит активное наступление на рынок 5G-чипов, выпустив не только доступные решения, но и те, что по своей производительности будут приближены к лучшим процессорам от Qualcomm. Успехи линейки Dimensity явно воодушевили компанию, и она вполне может вернуться к идее выпуска флагманского уровня платформ. Так, по слухам она готовит к релизу 6-нанометровый процессор МТ6893.

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Сегодня в базе данных AnTuTu были найдены результаты прогонки неизвестного процессора MediaTek и они указывают на то, что новый чип по производительности превосходит Snapdragon 865. Так, GPU смог набрать 235175 баллов, а CPU — 175351. Общий же результат в синтетическом тесте составил 622 409 «попугаев».

Сам тест производился на прототипе, который обладает 8 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 256 Гб постоянной UFS 3.1, а также операционной системой Android 11 и дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Бенчмарк смог определить, что чип получил восемь вычислительных ядер, четыре из которых Cortex-A78 и квартет Cortex-A55. Процессор также обладает графическим ускорителем Mali-G77.

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Предполагается, что через AnTuTu прогнали именно однокристальную платформу МТ6893, и мы увидим ее на борту одного из будущих смартфонов Redmi. Напомним, что ранее этот же процессор был замечен в базу данных Geekbench, где он смог набрать 4108 баллов в одноядерном режиме и в многоядерном — 11204.

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Источник: mydrivers