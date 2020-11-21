Huawei планирует представить первый смартфон на новом чипе MediaTek Dimensity 700

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Китайский (все еще) техногигант Huawei заручился поддержкой MediaTek и вовсю готовится представить новое устройство на тайваньском чипе.

В этом месяце тайваньский чипмейкер MediaTek выпустил свой новый бюджетный чип Dimensity 700. Чип предназначен для обеспечения поддержки 5G-связи на доступных устройствах по цене менее $200.

Как ни странно, но, судя по всему, первым брендом, готовящим смартфон на этом чипе, станет Huawei. Свежая утечка данных от известного китайского инсайдера Digital Chat Station показала основные технические характеристики будущего бюджетника Huawei, среди которых было упоминание Dimensity 700 в качестве ЦП.

По информации «сливщика», готовящееся устройство от китайской компании будет оснащено 6,5-дюймовым IPS-дисплеем, в котором производитель сделает «дырку» для фронтальной камеры в верхнем левом углу. Ожидаемо для бюджетника, экран будет поддерживать частоту обновления 60 Гц, зато порадует разрешение – FullHD+. К сожалению, Digital Chat Station не поведал, какие варианты оперативной и постоянной памяти нам стоит ждать.

Зато мы знаем про его фотовозможности. На задней панели находится набор из 4 объективов: основной сенсор на 48 Мп, 8-мегапиксельный ультраширик и 2 привычных сенсора на 2 Мп (макро и портретник). Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

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Судя по тестам, Dimensity 700 – весьма неплохое решение для бюджетных устройств. Посмотрим, что получится у Huawei на этот раз.

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Источник: droid.news



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