Новый флагман iQOO Neo6 уже 13 апреля

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Каким выйдет новый флагман iQOO

Уже 13 апреля компания iQOO представит свою флагманскую новинку, на фоне устройств OnePlus, OPPO и Realme смартфон iQOO Neo6 смотрится интересно. Производитель уже рассказал про некоторые технические сведенья о смартфоне, и судя по всему это будет продолжение прошлогоднего Neo5.

Основным обновлением – будет улучшение основного модуля камеры с 48 до 64 мегапикселей, при условии, что оптическая стабилизация останется неизменной. По заявлению компании будут обновлены алгоритмы сьемки видео ночью и в подвижных сценах. Два дополнительных датчика будут на 12 Мп и 2 Мп, что так же не будет отличать смартфон от предшественника.

Экран смартфона будет стандартным, как для флагмана, это AMOLED-дисплей на 6,62-дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Камень так же завезли флагманский, Snapdragon 8 Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 обеспечат стабильную работу, и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1 так же не подведут пользователя.

Результаты тестов iQOO Neo6:

Antutu: iQOO Neo6 – 1027417;

GeekBench Single Score: iQOO Neo6 – 1165;

GeekBench Multi Score: iQOO Neo6 – 3621.

В плане автономности и скорости быстрой зарядки в iQOO Neo 6 все тоже достаточно типично для наших дней: аккумулятор на 4700 мАч и быстрая зарядка мощностью 80 Вт. В общем-то это будет обычный флагман, схожий на своих китайских конкурентов, и все зависит лишь от личного предпочтения пользователя.

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