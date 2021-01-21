Новый гибкий Huawei Mate X2. Шаг вперед?

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Согласно утечке, скоро нас ожидает обновление модельного ряда гибких смартфонов от Huawei

Сегодня появились первые технически данные будущего Huawei Mate X2. Как пишет инсайдер в своем твиттер, габариты устройства будут 161,8 x 145,8 x 8,2 мм, вес же 295 граммов. Новая модель будет иметь основной гибкий дисплей диагональю 8,01 дюйма с разрешением 2480х2200 пикселей, и внешний экран на 6,45 дюйма и разрешением 2270х1160 точек.

Отдельно стоит выделить то, что в Huwei Mate X2 планируют отказаться от UTG (ультратонкое стекло) которое легко царапалось. Напомним что царапины на стекле стали одним из самых обсуждаемых минусов складных телефонов. Huawei планирует использовать более устойчивый к царапинам CPI (бесцветный полиамид).

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В техническом плане нам обещают флагманский чипсет Kirin 9000, поддержку Bluetooth 5.1,четвертную тыльную камеру на 50 Мп + 16 Мп + 12 Мп + 8 Мп, аккумулятор емкостью 4400 мАч и быструю зарядку на 66 Вт.

Анонсы прошлых моделей линейки Mate X всегда были в феврале. Есть основание предполагать, что и в этом году мы увидим новый Huawei Mate X2 официально тоже в последний зимний месяц.

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Источник: gizmochina