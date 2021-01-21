Новый гибкий Huawei Mate X2. Шаг вперед?
Согласно утечке, скоро нас ожидает обновление модельного ряда гибких смартфонов от Huawei
Сегодня появились первые технически данные будущего Huawei Mate X2. Как пишет инсайдер в своем твиттер, габариты устройства будут 161,8 x 145,8 x 8,2 мм, вес же 295 граммов. Новая модель будет иметь основной гибкий дисплей диагональю 8,01 дюйма с разрешением 2480х2200 пикселей, и внешний экран на 6,45 дюйма и разрешением 2270х1160 точек.
Отдельно стоит выделить то, что в Huwei Mate X2 планируют отказаться от UTG (ультратонкое стекло) которое легко царапалось. Напомним что царапины на стекле стали одним из самых обсуждаемых минусов складных телефонов. Huawei планирует использовать более устойчивый к царапинам CPI (бесцветный полиамид).
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В техническом плане нам обещают флагманский чипсет Kirin 9000, поддержку Bluetooth 5.1,четвертную тыльную камеру на 50 Мп + 16 Мп + 12 Мп + 8 Мп, аккумулятор емкостью 4400 мАч и быструю зарядку на 66 Вт.
Анонсы прошлых моделей линейки Mate X всегда были в феврале. Есть основание предполагать, что и в этом году мы увидим новый Huawei Mate X2 официально тоже в последний зимний месяц.
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Источник: gizmochina
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