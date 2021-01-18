Дональду Трампу все неймется. И в последние дни правления он не забывает о Huawei

1247

Администрация Дональда Трампа продолжает щемить Huawei

У Дональда Трампа остались считанные дни до того момента, как он сложит полномочия Президента США, инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января. Поговаривают, что Трамп намерен покинуть Вашингтон утром 20 января и не намерен присутствовать на инаугурации. А оставшиеся дни он использует для того, чтобы потуже затянуть петлю на «шее» Huawei.

По данным издания Reuters, администрация Дональда Трампа уведомила поставщиков Huawei, включая и Intel, о том, что она аннулирует ряд лицензий, которые давали право на сотрудничество с китайской компанией. Более того, она откажет в выдаче лицензий другим компаниям, чьи заявки находятся на рассмотрении в Министерстве торговли США.

Читать также: Huawei P50 превзойдет Samsung Galaxy S20 Ultra по цифровому зуму﻿

По неподтвержденной информации, на данный момент отозвано минимум 8 действующий лицензий на право работы с Huawei, которые получили четыре компании. К сожалению, имена всех, кто лишился лицензий не сообщается. Есть лишь слухи, что была аннулирована минимум одна лицензия, которую получила компания Kioxia Corp, специализирующаяся на производстве микросхем флеш-памяти.

На данный момент Huawei и Intel никак не комментируют эту информацию. Министерство торговли США не подтвердило и не опровергло эти данные, ограничившись лишь заявлением, то они работают с компаниями, чтобы последовательно применять правила лицензирования, которые «защищают интересы национальной безопасности и отражают внешнюю политику США».

Читать также: КНР хочет помочь Huawei взыскать ущерб с TSMC и других компаний, которые подчинились санкциям США﻿

До момента введения последнего раунда санкций, на столах чиновников Министерства торговли США находилось 150 заявок на поставку комплектующих и разработок на общую сумму $120 млрд. Большинство из них были отклонены. На данный момент чиновники еще не рассмотрели заявки на общую сумму $280 млрд. С учетом последней информации, велика вероятность, что все они будут отклонены. Впрочем, все может измениться с приходом Джо Байдена.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: reuters