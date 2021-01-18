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Дональду Трампу все неймется. И в последние дни правления он не забывает о Huawei

18.01.2021 1247 2

Администрация Дональда Трампа продолжает щемить Huawei

У Дональда Трампа остались считанные дни до того момента, как он сложит полномочия Президента США, инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января. Поговаривают, что Трамп намерен покинуть Вашингтон утром 20 января и не намерен присутствовать на инаугурации. А оставшиеся дни он использует для того, чтобы потуже затянуть петлю на «шее» Huawei.

 

По данным издания Reuters, администрация Дональда Трампа уведомила поставщиков Huawei, включая и Intel, о том, что она аннулирует ряд лицензий, которые давали право на сотрудничество с китайской компанией. Более того, она откажет в выдаче лицензий другим компаниям, чьи заявки находятся на рассмотрении в Министерстве торговли США.

 

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По неподтвержденной информации, на данный момент отозвано минимум 8 действующий лицензий на право работы с Huawei, которые получили четыре компании. К сожалению, имена всех, кто лишился лицензий не сообщается. Есть лишь слухи, что была аннулирована минимум одна лицензия, которую получила компания Kioxia Corp, специализирующаяся на производстве микросхем флеш-памяти.

 

Дональду Трампу все неймется. И в последние дни правления он не забывает о Huawei – фото 1

 

На данный момент Huawei и Intel никак не комментируют эту информацию. Министерство торговли США не подтвердило и не опровергло эти данные, ограничившись лишь заявлением, то они работают с компаниями, чтобы последовательно применять правила лицензирования, которые «защищают интересы национальной безопасности и отражают внешнюю политику США».

 

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До момента введения последнего раунда санкций, на столах чиновников Министерства торговли США находилось 150 заявок на поставку комплектующих и разработок на общую сумму $120 млрд. Большинство из них были отклонены. На данный момент чиновники еще не рассмотрели заявки на общую сумму $280 млрд. С учетом последней информации, велика вероятность, что все они будут отклонены. Впрочем, все может измениться с приходом Джо Байдена.

 

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Источник: reuters

Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.01.2021

Комментарии

Hryhorian Mykhaylo 0
Вы удивитесь, но Трамп будет президентом ещё 4 долгих и счастливых года!
Я узнавал)))
18.01.2021 15:52
Борис Далевский 0
Hryhorian Mykhaylo, Ладно , напишу тебе через пару дней)))
18.01.2021 17:27

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Дональду Трампу все неймется. И в последние дни правления он не забывает о Huawei