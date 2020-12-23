Новый глобальный Realme 7 5G Dimensity 800U порвет всех

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Глобальные продажи Realme 7 5G стартуют в январе и ценник до $200

В этом году был представлен Realme 7 — потенциальный хит компании в среднем сегменте. В качестве «продающих» фишек смартфона стоит отметить 90-герцовый дисплей, емкий аккумулятор на 5000 мАч и быструю зарядку на 30 Вт. Пошатнуть привлекательность устройства в глазах пользователей мог разве что чип Helio G95. Теперь эта модель выходит на мировой рынок, преобразившись аппаратно и предлагает поддержку сетей пятого поколения.

Компания пошла на то, что установила внутри Realme 7 5G чипсет Dimensity 800U. Линейка Dimensity получилась у MediaTek на удивление сбалансированной и успешно конкурирующей с чипами среднего уровня от Qualcomm. Процессор Dimensity 800U из их плеяды и работать смартфон должен шустро, без фризов и подтормаживаний. Есть основания полагать, что ему будет достаточно легко «переваривать» игры и при этом не раскаляясь до предела. Поэтому получился вполне годный аппарат с заявкой на достаточную производительность для всего.

В арсенале Realme 7 5G фронтальная 16 Мп камера, дисплей диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+ и частоту обновления довели до 120 Гц. Есть четверная тыльная камера 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, 6 Гб оперативной памяти и флеш-модуль на 128 Гб. На смартфон установлена ОС Android 10 с оболочкой Realme UI.

Старт продаж на глобальном рынке запланирован на 19 января и точный ценник на данный момент не объявлен. Но официальный магазин компании на AliExpress намекает на то, что ценник будет меньше $200 и это делает Realme 7 5G очень привлекательным предложением за свой набор характеристик.

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Источник: aliexpress