Представлены Realme 7 и Realme 7 Pro

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Realme 7 и Realme 7 Pro: перемены в среднем классе

Забавный факт: бренд Realme существует 2,5 года, а под этой маркой выходит уже седьмое поколение доступных устройств. Компания с самого старта взяла на вооружение стратегию Huawei и теперь удивляет плотностью анонсов. Сегодня она выкатила две новинки Realme 7 и Realme 7 Pro — очередные потенциальные хиты продаж.

Отличия в двух устройствах заметные, причем производитель постарался развести новинки не только по начинке, но и по дизайну камеры. Правда, по сравнению с предшественниками отличий не очень много.

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Realme 7





Этот смартфон унаследовал от предшественника 6,5-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 пикселей, оставили повышенную частоту обновления 90 Гц и частота дискретизации составила 120 Гц. Дактилоскопический датчик на боковой грани. И это, скорее хорошо, чем плохо.

Смартфон получил процессор Helio G95 с пиковой частотой 2,05 ГГц и видеоускорителем Mali-G76. Производитель предлагает говорить о новинке как об игровом смартфоне, естественно, в своей ценовой категории. Геймерские задатки как раз и призван ассоциировать новейший чип от MediaTek и система охлаждения из углеродного волокна. И не забываем о 90-герцовом дисплее и емкой батарейке.

Покупателям предстоит выбирать между двух версий: 4/64 Гб и 8/128 Гб. Питает Realme 7 аккумулятор емкостью 5000 мАч и есть 30-ваттная быстрая зарядка Dart Charge, которой достаточно 65 минут, чтобы зарядить батарейку от 0 до 100%. Более чем отлично для смартфона из своего класса.

У гаджета пять камер, где четыре установили на задней панели. Фронталка здесь на 16 Мп с диафрагмой f/2.1 и в ее основе лежит датчик Sony IMX471. Основной модуль сзади на 64 Мп и это сенсор Sony IMX682 (у предшественника Samsung GW1) со светосилой f/1.8. Есть ультраширик на 8 Мп и два бестолковых модуля по 2 Мп для макросъемки и монохромный портретник.

Габариты Realme 7 составили 162,3х75,4х9,4 мм при весе 196,5 грамм. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C и фирменная оболочка Realme UI 1.0 на базе Android 10. Модель доступна в двух цветах: белый и синий. Цены такие: 4/128 Гб —$202 и 8/128 Гб — $232.

Realme 7 Pro





Как не удивительно, но этот смартфон чуть компактнее базовой версии: 160,9х74,3х8,7 мм при весе 182 грамм. Это ожидаемо, учитывая то, что здесь предложили 6,4-дюймовую матрицу и батарейку емкостью 4500 мАч. Дисплей Super AMOLED разрешением 2400х1080 пикселей, но частота оставлена по классике — 60 Гц.

Оперативной памяти LPDDR4x тут 6/8 Гб и постоянной UFS 2.1 — 128 Гб. А вот процессор у «прошки» поинтереснее, чем у младшей модели — Snapdragon 720G. Но при этом нет никакого прогресса по части производительности по сравнению с предшественником, обладающим такой же SoC.

Как уже было сказано, аккумулятор тут отличается от базовой модели — 4500 мАч, но при этом мощность быстрой зарядки Dart Charge увеличили до 65 Вт. На полную дозаправку уйдет всего 34 минуты, а 10 минут достаточно, чтобы зарядить батарейку на 42%.

А вот основная камера у Realme 7 Pro такая же, как у Realme 7: 64 Мп (Sony IMX682, f/1.8) + 8 Мп (ширик, f/2.3) + 2 Мп (макро, f/2.4) + 2 Мп (портретный, f/2.4). Селфи-модуль на 32 Мп, а размер диафрагмы составил f/2.5 против f/2.1 у базовой версии.

Еще ряд принципиальных отличий Pro-версии от базовой модели: дисплейный сканер отпечатков пальцев, адаптер Bluetooth 5.1 и стереозвук с поддержкой Dolby Atmos, есть Hi-Res Audio и aptX. Все прочие параметры идентичны. Старт продаж Realme 7 Pro в Индии намечен на 14 сентября и версия с 6/128 Гб стоит $272, а с 8/128 Гб — $300.

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Источник: realme