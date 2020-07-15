Новый планшет от Samsung все-таки не получит сканер отпечатков пальца под дисплеем

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Как мы писали вчера, Samsung скорее всего не покажет преемника Galaxy Fold на своей крупной презентации, запланированной на 5 августа. Однако у компании еще есть интересные новинки, ожидающие выход на рынок. Наряду с двумя новыми смартфонами – Note20 и Galaxy Z Flip 5G, мы также увидим два новых флагманских планшета под названием Galaxy Tab S7.





Менее суток назад в Сеть просочился пресс-релиз о новом планшете, и теперь мы знаем о нем почти все. Известно точно, что компания выпустит два размера Tab S7: на 11 и 12.4 дюймов. Внимательные пользователи заметят внешнее сходство с линейкой iPad Pro. Но, похоже, этого мало, чтобы переманить фанатов Яблочного бренда к себе. Samsung пошла дальше.

11-дюймовый вариант планшета, по-видимому, не будет иметь сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Вместо этого производитель установил сканер старого образца в кнопку питания на боковой грани.





Но не все так плохо: в варианте большего размера будет установлен датчик под дисплеем. На данный момент неизвестно, будет ли он оптическим (как и в большинстве китайских смартфонов) или ультразвуковым (как во флагманских устройствах Samsung).

Так или иначе, очевидно, что два варианта будут очень похожи и по внешности, и по характеристикам. Они будут работать на базе свежего чипсета от Qualcomm Snapdragon 865+, с поддержкой сетей 5G и проприетарного стилуса S Pen. S7+ будет иметь аккумулятор на 10,090 мАч, в то время как в S7 установят батарейку на 7,700-7,800 мАч. Экраны, естественно, будут выполнены по технологии AMOLED, а динамики – от AKG. Ни одна из моделей не будет иметь защиту от воды и пыли, но это ожидаемо.





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Источник: Android Headlines