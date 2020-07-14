Посмотрите, как будет выглядеть Samsung Galaxy Note 20
Уже 5 августа состоится премьера линейки Samsung Galaxy Note 20, в которую войдут три модели. На офлайн-мероприятие можно было не рассчитывать, коронавирус не отступает, поэтому новинку покажут в формате онлайн-конференции. Почти наверняка, оставшиеся дни до анонса будут насыщенны различными утечками о будущих дебютантах. Сегодня своей осведомленностью похвастался известный инсайдер Ice Universe.
Рендеры от известного инсайдеры
Техно-шпион показал качественный рендер Samsung Galaxy Note 20, а также сравнил его с предшественником. Как и предсказывалось, новый флагман получит плоский Infinity-O дисплей со встроенным в него сканером отпечатков пальцев. На тыльной стороне уже типичная для наших дней прямоугольная площадка с тремя датчиками изображения. В сравнении с Galaxy Note 10, новинка немного подросла и углы матрицы больше «закруглили».
Фурора не ждут
Напомним, что первое полугодие нынешнего года стало отнюдь не самым успешным за всю историю рынка смартфонов. COVID-19 сделал свое дело и произошло падение продаж. С оглядкой на все происходящее с коронавирусом и учитывая неудачные первые два квартала нынешнего года, Samsung не питает иллюзий и у нее нет больших ожиданий на высокий спрос на новые флагманы.
В этот раз компания проявит осторожность и осмотрительность, поставщики не получили большой портфель заказов на производство комплектующих для Galaxy Note 20.
Источник: twitter
Samsung не питает иллюзий о высоком спросе на Galaxy Note 20
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