Новый Samsung Galaxy S21 Ultra должен поддерживать 120 Гц при 2K-разрешении

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Экран Samsung Galaxy S21 Ultra должен дать жару другим производителям смартфонов – 120 Гц и разрешение 2К одновременно.

Новая утечка говорит о том, что Samsung Galaxy S21 Ultra сможет достичь того, чего не смогли предложить его предшественники: частота обновления изображения 120 Гц при максимальном разрешении экрана WQHD+ или, по простому, 2K.

Доказательством этому служит скриншот, выложенный известным сливщиком с ником Ice Universe в своем Твиттер-аккаунте. На скриншоте видна страница настроек дисплея, принадлежащая Samsung S21 Ultra. На странице видны опции дисплея похожие на то, что мы можем найти в смартфонах линейки Samsung S20 за исключением того, что в S21 Ultra можно поставить максимальное значение - 3200 x 1440, в то время как «Сглаживание изображения» установлено на «Адаптивное».

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Прошлогодние флагманы от Samsung позволяли использовать разрешение 2K только в том случае, если частота развертки составляла 60 Гц. А чтобы воспользоваться скоростью отображения 120 Гц приходилось понижать разрешение до FullHD+.

Конечно, этот слив не стоит воспринимать, как самое явное доказательство очередного достижения Samsung, хотя бы даже потому, что не совсем ясно, что означает слово «Адаптивный» именно в контексте Galaxy S21 Ultra. Однако не стоит забывать о том, насколько надежный Ice Universe – его сливы практически всегда оказывались правдивыми. Осталось дождаться презентации, чтобы проверить его предположения.

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Источник: Twitter



https://andro-news.com/news/samsung-galaxy-s21-ultra-budet-imet-slot-dlya-karty-pamyati-a-ga.html Samsung Galaxy S21 Ultra будет иметь слот для карты памяти, а Galaxy S21 и Galaxy S21+ - нет