Samsung Galaxy S21 Ultra будет иметь слот для карты памяти, а Galaxy S21 и Galaxy S21+ - нет
По причине, известной только Samsung, только убер-флагман будущей линейки Galaxy S21 получит слот для microSD-карты.
Наверное, говорить об очередных сливах насчет новых смартфонов линейки Galaxy S21 от Samsung может показаться уже каким-то моветоном, но мы не можем пройти мимо одного нового факта.
По свежим слухам, в моделях Galaxy S21 и S21+ не будет устанавливаться слот для карт памяти microSD. Эти слухи подтвердил известный инсайдер Роланд Куандт, который редко ошибается по поводу новой продукции южнокорейской компании.
По словам Куандта, Galaxy S21 Ultra будет единственным членом линейки S21 с возможностью расширения встроенной памяти. По крайней мере, эта новость актуальна для европейских моделей смартфона. Остаётся выяснить, будет ли обстоятельство «действовать» и в других регионах. В Сети посчитали, что такое стечение обстоятельств вполне может произойти.
Кроме того, Роланд подтвердил, что топовый вариант Samsung Galaxy S21 Ultra с хранилищем на 512 гигабайт будет работать совместно с непривычно большим объёмом оперативной памяти на целых 16 ГБ! Напомним, что, по слухам, версии на 128 и 256 ГБ будут иметь 12 ГБ оперативной памяти на борту.
Если верить предыдущим данным, то европейские цены на линейку Galaxy S21 начнутся с отметки 850 евро для S21, 1049 евро для S21+ и 1400 евро для S21 Ultra.
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Источник: Twitter
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