Samsung Galaxy S21 Ultra будет иметь слот для карты памяти, а Galaxy S21 и Galaxy S21+ - нет

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По причине, известной только Samsung, только убер-флагман будущей линейки Galaxy S21 получит слот для microSD-карты.

Наверное, говорить об очередных сливах насчет новых смартфонов линейки Galaxy S21 от Samsung может показаться уже каким-то моветоном, но мы не можем пройти мимо одного нового факта.

По свежим слухам, в моделях Galaxy S21 и S21+ не будет устанавливаться слот для карт памяти microSD. Эти слухи подтвердил известный инсайдер Роланд Куандт, который редко ошибается по поводу новой продукции южнокорейской компании.

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По словам Куандта, Galaxy S21 Ultra будет единственным членом линейки S21 с возможностью расширения встроенной памяти. По крайней мере, эта новость актуальна для европейских моделей смартфона. Остаётся выяснить, будет ли обстоятельство «действовать» и в других регионах. В Сети посчитали, что такое стечение обстоятельств вполне может произойти.

Кроме того, Роланд подтвердил, что топовый вариант Samsung Galaxy S21 Ultra с хранилищем на 512 гигабайт будет работать совместно с непривычно большим объёмом оперативной памяти на целых 16 ГБ! Напомним, что, по слухам, версии на 128 и 256 ГБ будут иметь 12 ГБ оперативной памяти на борту.

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Если верить предыдущим данным, то европейские цены на линейку Galaxy S21 начнутся с отметки 850 евро для S21, 1049 евро для S21+ и 1400 евро для S21 Ultra.

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Источник: Twitter



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