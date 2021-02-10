Интриги вокруг Threads: Маск наносит ответный удар

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Но, похоже, он только признал свою же ошибку

С момента анонса новой социальной сети Threads прошло чуть больше суток. Количество пользователей растет просто с невероятной скоростью и уже приближается к 50 миллионам, хотя, на момент когда вы это читаете, возможно, цифра уже гораздо больше.

Но не менее важен тот факт, что температура "сопла ракеты" Маска растет пропорционально количеству пользователей новой соцсети. Юрист Twitter Алекс Спиро направил письмо генеральному директору Meta Марку Цукербергу, обвинив компанию в «систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческой тайны Twitter и другой интеллектуальной собственности».

Одним из обвинений стало то, что бывшие сотрудники Twitter перешли на работу в Meta вместе с секретной информацией и коммерческими тайнами.

Meta опровергла это обвинение и сказала, что ни один из их рабочих не работал в Twitter, но интересно совсем не то. Меня удивляет тот факт, что Маск не понимал, что увольняя кучу людей из IT компании – риск утечки данных не просто велик, а почти 100 процентен. И теперь он судорожно пытается спасти ситуацию, в которой сам и виноват.

Сам факт столь быстрой реакции означает, что Маск испытывает существенную угрозу от нового конкурента, и понимает, что многомиллиардные инвестиции могут просто сгореть.

Обычно такие судебные разбирательства продолжаются долго, и чтобы там в итоге не признал суд, за это время Twitter терпит значительный ущерб и вряд ли сможет после этого вернуться к прошлым показателям популярности.

Вроде бы это ответный удар, но на самом деле это признание того, что Цукерберг все сделал правильно.

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Источник: semafor





