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Интриги вокруг Threads: Маск наносит ответный удар

07.07.2023 97 0

Но, похоже, он только признал свою же ошибку

С момента анонса новой социальной сети Threads прошло чуть больше суток. Количество пользователей растет просто с невероятной скоростью и уже приближается к 50 миллионам, хотя, на момент когда вы это читаете, возможно, цифра уже гораздо больше.

 

Интриги вокруг Threads: Маск наносит ответный удар – фото 1

 

Но не менее важен тот факт, что температура "сопла ракеты" Маска растет пропорционально количеству пользователей новой соцсети. Юрист Twitter Алекс Спиро направил письмо генеральному директору Meta Марку Цукербергу, обвинив компанию в «систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческой тайны Twitter и другой интеллектуальной собственности».

 

Интриги вокруг Threads: Маск наносит ответный удар – фото 2

 

Одним из обвинений стало то, что бывшие сотрудники Twitter перешли на работу в Meta вместе с секретной информацией и коммерческими тайнами.

 

Meta опровергла это обвинение и сказала, что ни один из их рабочих не работал в Twitter, но интересно совсем не то. Меня удивляет тот факт, что Маск не понимал, что увольняя кучу людей из IT компании – риск утечки данных не просто велик, а почти 100 процентен. И теперь он судорожно пытается спасти ситуацию, в которой сам и виноват.

 

Интриги вокруг Threads: Маск наносит ответный удар – фото 3

 

Сам факт столь быстрой реакции означает, что Маск испытывает существенную угрозу от нового конкурента, и понимает, что многомиллиардные инвестиции могут просто сгореть.

 

Обычно такие судебные разбирательства продолжаются долго, и чтобы там в итоге не признал суд, за это время Twitter терпит значительный ущерб и вряд ли сможет после этого вернуться к прошлым показателям популярности.

 

Вроде бы это ответный удар, но на самом деле это признание того, что Цукерберг все сделал правильно.

 

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Источник: semafor



Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 07.07.2023
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Интриги вокруг Threads: Маск наносит ответный удар