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Nubia Red Magic 5s: больше подробностей о новом игрофоне

20.07.2020 754 0

Через два дня состоится премьера Asus ROG Phone 3 и Lenovo Legion, которые, по задумке их создателей, должны стать мечтой геймеров. С прицелом на поклонников мобильного гейминга создается и Nubia Red Magic 5s, дата премьеры которого еще не названа. Но это не мешает компании рассказывать о новинке.

 

Nubia Red Magic 5s: больше подробностей о новом игрофоне – фото 1

 

Мощная, игровая и мобильная «консоль»

 

Сегодня глава Nubia сообщил о том, что Red Magic 5s получит дисплей с частотой обновления 144 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц. Особенно производитель акцентировал внимание на наличии дополнительных сенсорных клавиш управления на торцах с частотой отклика 320 Гц.

 

Компания уже подтвердила, что Red Magic 5s будет поставляться с аппаратной платформой Snapdragon 865+, оперативной памятью стандарта LPDDR5 и флеш-накопителем UFS 3.1. Обещана также продвинутая система охлаждения, созданная с применением серебра для более эффективного отвода тепла.

Почти наверняка новинка получит AMOLED-дисплей, до 16 Гб оперативной памяти, быструю зарядку, фирменный игровой интерфейс, емкий аккумулятор и поддержку быстрой зарядки. В плане экстерьера никаких новшеств ждать не стоит. Внешне она должна повторять черты Nubia Red Magic 5G.

 

Источник: mydrivers

 

Nubia Red Magic 5S: новый аппарат для мобильного гейминга

 

Nubia Red Magic 5s: быстрая память и новации в системе охлаждения

Nubia Red Magic 5S
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.07.2020

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Nubia Red Magic 5s: больше подробностей о новом игрофоне