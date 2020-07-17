Nubia Red Magic 5s: быстрая память и новации в системе охлаждения

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Смартфоны, специально заточенные на поклонников игр, стали уже делом привычным. В числе тех, кто созидает на этом поле — Nubia со своим суббрендом Red Magic. Компания уже выпустила несколько таких геймерских смартфонов и, похоже, что продаются они не плохо. Иначе как объяснить тот факт, что Nubia фактически забросила выпуск обычных смартфонов, сконцентрировавшись исключительно на игрофонах?

Фишки смартфона

В скором времени на рынок выйдет очередная новинка Nubia Red Magic 5s, благо Qualcomm расстаралась и выпустила мощный Snapdragon 865+ дав повод для выпуска максимально мощных Android-смартфонов. В рамках промо-кампании Nubia начала интриговать тем, какими характеристиками она наделит новинку.

Так, пришло сообщение, что новый игровой смартфон получит оперативную память LPDDR5 и ультрабыстрое хранилище UFS 3.1, которое оптимизировано за счет технологии Magic Write для увеличения скорости чтения и записи данных.

Кроме того, компания заявляет, что провела апгрейд системы охлаждения в Nubia Red Magic 5s. В частности, впервые при ее создании использовали металлическое серебро, обладающее высокой теплопроводностью. Правда, сам материал отнюдь не дешевый, поэтому, насколько его применение оправдано в смартфоне, большой вопрос.

Источники: mydrivers, gsmarena