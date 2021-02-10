Nubia Red Magic 6R выходит на глобальный рынок

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Игрофон в классическом одеянии выход за пределы Китая

В начале месяца Nubia представила Red Magic 6R, ориентированный на геймеров, предложивший мощную начинку в тонком корпусе. Уже по традиции первой страной, где новинка поступила в продажу, стал Китай. А теперь компания готовится вывести ее на глобальный рынок. Ожидается, что продажи ее стартуют с 24 июня.

Пользователи смогут приобрести Nubia Red Magic 6R с 8/128 Гб памяти по цене 499 евро, тогда как покупка старшей с 12/256 Гб обойдется в 599 евро. В арсенале смартфона 6,67-дюймовый AMOLED‑дисплей разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 144 Гц, платформа Snapdragon 888 и фирменная оболочка RedMagic OS 4.0 на основе Android 11.

Емкость аккумуляторной батареи равна 4200 мАч, есть быстрая зарядка мощностью 30 Вт и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Разрешение фронтальной камеры составило 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили набор из четырех датчиков 64 Мп (Sony IMX682) + 8 Мп (ширик) + 5 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины). Предлагает Nubia Red Magic 6R поддержку Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и NFC. В наличии сенсорные курки с чувствительностью 400 Гц.

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