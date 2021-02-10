Nubia Red Magic 7 дизайн и характеристики

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Ожидается, что вскоре сегмент игровых смартфонов пополнится новинкой — Nubia Red Magic 7. Она успела засветиться в базе данных TENAA, что позволило увидеть его дизайн и характеристики.

Перед нами новое поколение максимально заточенного на игры устройства, которое уже визуально демонстрирует свою природу и заточенность на гейминг. Внешне Nubia Red Magic 7 одновременно и похож, и непохож на своего предшественника. Сзади предложили агрессивный экстерьер и ломанные линии, ставшие уже фамильными чертами геймерских мобильников. На правой грани предложили кнопки питания и запуска игр, а слева — качелька регулировки громкости и кнопка активации игрового режима.

На передней панели Nubia Red Magic 7 установили 6,8-дюймовый OLED-дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 165 Гц. Под капотом предложили Snapdragon 8 Gen 1, 8/12/16/18 Гб оперативной памяти и 128/256/512 Гб постоянной, а также аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с технологией быстрой зарядки мощностью 165 Вт.

Руководит работой Nubia Red Magic 7 операционная система Android 12 с оболочкой Red Magic UI. От смартфона стоит ждать систему охлаждения с вентилятором и многомодульную тыльную камеру с главным датчиком разрешением 64-мегапикселя.

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Источник: gizmochina