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  • Nubia RedMagic 9 Pro набрал 2 290 773 баллов в AnTuTu и «засветил» характеристики в тесте

Nubia RedMagic 9 Pro набрал 2 290 773 баллов в AnTuTu и «засветил» характеристики в тесте

20.11.2023 169 0

Топовая производительность и характеристики

У AnTuTu появились результаты RedMagic 9 Pro с процессором платформой Snapdragon 8 Gen3. Благодаря тесту стали известны некоторые характеристики модели NX769J.


Общий результат RedMagic 9 Pro в AnTuTu составляет 2290773 баллов. Из них процессор обеспечивает 516397, видеокарта – 904492, память и компоненты UX обеспечивают 457734 и 412150 соответственно.

 

Nubia RedMagic 9 Pro


RedMagic 9 Pro оснащен 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 на 1 ТБ. На смартфоне работает операционная система Android 14.


Эта модель отличается не только высокой производительностью, но и уникальной системой активного охлаждения с высокой площадью и активным теплоотводом.

 

Nubia RedMagic 9 Pro


Серия игровых смартфонов RedMagic 9 Pro выходит 23 ноября. Они сочетают уникальную конструкцию, интересную киберпанковую эстетику с топовым дисплеем, камерой и производительностью.

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 20.11.2023
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Nubia RedMagic 9 Pro набрал 2 290 773 баллов в AnTuTu и «засветил» характеристики в тесте