Nubia RedMagic 9 Pro набрал 2 290 773 баллов в AnTuTu и «засветил» характеристики в тесте

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Топовая производительность и характеристики

У AnTuTu появились результаты RedMagic 9 Pro с процессором платформой Snapdragon 8 Gen3. Благодаря тесту стали известны некоторые характеристики модели NX769J.



Общий результат RedMagic 9 Pro в AnTuTu составляет 2290773 баллов. Из них процессор обеспечивает 516397, видеокарта – 904492, память и компоненты UX обеспечивают 457734 и 412150 соответственно.



RedMagic 9 Pro оснащен 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 на 1 ТБ. На смартфоне работает операционная система Android 14.



Эта модель отличается не только высокой производительностью, но и уникальной системой активного охлаждения с высокой площадью и активным теплоотводом.



Серия игровых смартфонов RedMagic 9 Pro выходит 23 ноября. Они сочетают уникальную конструкцию, интересную киберпанковую эстетику с топовым дисплеем, камерой и производительностью.

Источник: Sparrows News