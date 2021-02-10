Нужен ли в современном смартфоне ИК-порт?

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Спор на тему нужен ИК-порт или это уже архаизм, стар как мир. Одни уверяют, что эта функция удобна и при выборе смартфона обязательно обращают внимание на ее присутствие. Другие категорически с ними не согласны и считают, что без этой опции можно спокойно обойтись в повседневной жизни.

Для тех, кто не в теме напомним, что благодаря инфракрасному порту смартфон можно использовать как пульт управления бытовой техникой. Другим словами, мобильное устройство выступает в качестве пульта дистанционного управления. ИК-порт позволяет управлять телевизорами, ТВ-приставками, кондиционерами камерой и прочими умными гаджетами. Основное преимущество использования его состоит в том, что не нужно проходить «трудоемкий» путь сопряжения Bluetooth и можно взаимодействовать с устройствами, которые не поддерживают беспроводное соединение. Один пульт для всего — это лучше, чем иметь десятки пультов для разной техники.

Свой путь на рынок ИК-порт начал в 90-х годах прошлого века с самых серьезных телефонов, потом на всех сразу. Далее он с таким же успехом начал исчезать с этих самых серьезных устройств, и как следствие в итоге, исчез практически на всех. Но с легкой руки, прежде всего, Xiaomi наступила эра возрождения инфракрасного порта. Эта функция доступна практически на всех мобильных устройствах компании. Но вот другие производители не так охотно предлагают ИК-порт в своих смартфонах.

На фоне происходящего встает вопрос: а нужен ли в 2022 году ИК-порт в смартфоне? Здесь есть над чем подумать. А что думаете вы, нужен он или нет? Дайте нам знать в опросе на нашем Telegram-канале или в комментариях ниже.

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