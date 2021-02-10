Нужна ли во флагмане защита от воды? Результаты опросы

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Важна ли герметичность во флагмане? Для большинства, да

Водонепроницаемостью смартфона уже никого не удивишь, хотя на рынке не так много моделей, которые могут похвастаться такой характеристикой. Если внимательно присмотреться к модельному ряду некоторых производителей, то можно обнаружить, что там нет устройств с защитой от воды IP67/IP68 и они вовсе не горят желанием поскорей выпустить водозащищенный гаджет.

﻿Многие компании предпочитают предлагать защиту от воды во флагманских моделях. Например, это OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra и флагманы семейства Samsung Galaxy S21. Естественно, что пользователям приходится платить приличные деньги за смартфон, чтобы спокойно отправляться на пляж или в ванную. Вполне логично что в этой ситуации возникает вопрос, а насколько важна водонепроницаемость мобильных устройств для пользователей при приобретении смартфона флагманского уровня?

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Этот вопрос своим читателям задал ресурс Androidauthority и по итогам опроса выяснилось, что большинство, а это 34,9% не считают водонепроницаемость приоритетной, но при этом они уверены, что защита от влаги — это благо, когда речь идет о флагманах.

33,9% респондентов высказались в пользу того, что для них водонепроницаемость в смартфоне функция важная и нужная, а также не будут рассматривать к покупке флагман, который лишен ее. Еще 24,1% заявили о том, что водонепроницаемость является в числе ключевых характеристик, на которые они будут обращать внимание при приобретении смартфона премиального уровня. И только 7,5% заявили о том, что их абсолютно не волнует защищен их гаджет от воды или нет.

А что думаете вы? Насколько для вас важна водонепроницаемость, когда речь заходит о флагмане?

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Источник: androidauthority