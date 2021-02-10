Нужна ли во флагмане защита от воды? Результаты опросы
Важна ли герметичность во флагмане? Для большинства, да
Водонепроницаемостью смартфона уже никого не удивишь, хотя на рынке не так много моделей, которые могут похвастаться такой характеристикой. Если внимательно присмотреться к модельному ряду некоторых производителей, то можно обнаружить, что там нет устройств с защитой от воды IP67/IP68 и они вовсе не горят желанием поскорей выпустить водозащищенный гаджет.
Многие компании предпочитают предлагать защиту от воды во флагманских моделях. Например, это OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra и флагманы семейства Samsung Galaxy S21. Естественно, что пользователям приходится платить приличные деньги за смартфон, чтобы спокойно отправляться на пляж или в ванную. Вполне логично что в этой ситуации возникает вопрос, а насколько важна водонепроницаемость мобильных устройств для пользователей при приобретении смартфона флагманского уровня?
Этот вопрос своим читателям задал ресурс Androidauthority и по итогам опроса выяснилось, что большинство, а это 34,9% не считают водонепроницаемость приоритетной, но при этом они уверены, что защита от влаги — это благо, когда речь идет о флагманах.
33,9% респондентов высказались в пользу того, что для них водонепроницаемость в смартфоне функция важная и нужная, а также не будут рассматривать к покупке флагман, который лишен ее. Еще 24,1% заявили о том, что водонепроницаемость является в числе ключевых характеристик, на которые они будут обращать внимание при приобретении смартфона премиального уровня. И только 7,5% заявили о том, что их абсолютно не волнует защищен их гаджет от воды или нет.
А что думаете вы? Насколько для вас важна водонепроницаемость, когда речь заходит о флагмане?
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Источник: androidauthority
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