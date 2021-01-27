Низкая цена на Xiaomi Mi Watch Lite, наушники QCY и Redmi Power Bank

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Купи со скидкой Xiaomi Mi Watch Lite, наушники QCY и Redmi Power Bank

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QCY TWS - беспроводные наушники

Характеристики: T10, ANC, AAC, Bluetooth 5.1, аккум. кейса 600 мАч, IPX4

Предложение для Украины

Цена: 836 грн - https://lite.al/k7Z2XP

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Lite

Характеристики: Android Wear, 1.4" TFT, Bluetooth 5.0, 230 мАч, 5ATM

Цена: RU $38,45/UA $40,65 - https://lite.al/p21f-P

Промокод "P2PEPZFD" RU

Xiaomi Redmi Power Bank

Характеристики: 2*USB-A, макс 5.1В 2.6А

Версия: 10000мАч

Предложение для Украины

Цена: 295 грн - https://lite.bz/O2_k7