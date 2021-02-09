Обнародован новый патент от Xiaomi. Описан принцип контроля и предотвращения вздутия батарей

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Разбираемся в описании к патенту от Xiaomi﻿

Необычная новость пришла вчера из Китая. Согласно одной утечке, был опубликован патент, который Xiaomi Mobile Software Co подала еще в начале 2017 года. И патент этот касается принципа контроль вздутия аккумулятора. Давайте разберёмся.

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Нельзя игнорировать тот факт, что сейчас аккумуляторным батареям как никогда «тяжело». С одной стороны мощное железо готово сильно нагрузить аккумулятор своим потреблением. С другой стороны постоянно увеличивая мощность и скорость зарядки, производители делают и этот процесс губительным для аккумуляторов.

Такие нагрузки приводят к температурным расширениям аккумуляторов в очень тесном корпусе современного смартфона.﻿

Патент от Xiaomi не призван решить эту проблему, а лишь поможет контролировать её. Согласно описанию суть изобретения заключается в следующем: у аккумуляторной батареи устанавливаются датчики, которые должны определять степень расширения батареи, и помочь системе на это «отреагировать». Получается, что такой датчик при срабатывании, даёт сигнал для запуска процесса «тротлинга» для батареи – он не позволяет зарядке перегружать аккумулятор или снижает нагрузку на него. Это может помочь продлить ресурс батареи и не бояться её деформации или даже взрыва.

Звучит вполне понятно и логично. Остаётся лишь узнать насколько это компактно и точно. Пока не ясно, в каких «масштабах» такой датчик сможет контролировать расширение батареи в условиях «тесного» корпуса смартфона. Также нет никаких данных про конкретные испытания.

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Хотелось бы, чтоб у инженеров получилось снизить уровень деградации батарей в ближайшем будущем, потому что «гонка вооружения» со скоростями зарядок уже стала поводом горячих обсуждений и шуток на тему скоропостижной смерти батарей в современных гаджетах.

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Источник : mydrivers.com﻿