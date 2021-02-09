Выход Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra придется подождать

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Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra дебютируют весной

Вчера состоялся мировой релиз Xiaomi Mi 11, который теперь начнет появляться в продаже на глобальном рынке. Безусловно, выпуском одного флагмана дело не завершится, и инсайдеры ориентируют нас на то, что семейство Xiaomi Mi 11 пополнится еще тремя смартфонами. Но как долго базовому флагману быть в одиночестве?

Первые слухи указывали на то, что анонс Xiaomi Mi 11 Pro мог состояться после завершения празднования Китайского Нового года. В Поднебесной его в этом году будут отмечать в период с 12 по 18 февраля. Выходило, что при самом оптимистичном варианте Xiaomi Mi 11 Pro могли представить в конце текущего месяца.

Но есть вероятность, что Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra задержатся на больший срок. Так, по информации редактора известного ресурса XDA Developers Макса Вайнбаха компания выпустит эти две модели в апреле или мае. А вот когда ждать релиз Xiaomi Mi 11 Lite он не озвучил.

Напомним, что по слухам, помимо Xiaomi Mi 11 компания должна представить его Pro-версию и Xiaomi Mi 11 Pro+. Но в случае с последней моделью нейминг может быть другим и, если ориентироваться на Макса Вайнбаха, она может именоваться Xiaomi Mi 11 Ultra.

Ожидается, что ключевые характеристики новинок будут дублировать те, которые предлагает центральная модель серии, а ключевые отличия коснуться камеры, емкости аккумулятора и мощности быстрой зарядки. Основная камера должна быть тройной, где главный модуль Sony IMX766, а дополнят его ширик и телеобъектив с поддержкой 120-кратного цифрового зума при съемке фото и 15-кратного при создании видео.

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Источник: twitter