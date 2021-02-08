Xiaomi придумала смартфон для 3D-съемки

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Xiaomi подумывает о смартфоне, позволяющем создавать 3D фото и видео

Ежегодно Xiaomi и другие производители смартфонов регистрируют перспективные разработки. Многие из них в итоге так и не реализуются на практике, но благодаря патентам у нас есть примерное представление о том, в каком направлении движутся технологии и фантазии инженеров. И сегодня стало известно об одной задумке, которую кто-то назовет интересной, а кто-то скажет, что это очередная дичь без перспективы быть реализованной.

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Xiaomi запатентовала смартфон, который позволит создавать 3D-контент. Информация о нем была найдена на просторах сайта Всемирной организации интеллектуальной собственности известным ресурсом LetsGoDigital. На патентных изображениях демонстрируется смартфон, на задней панели которого установлены четыре датчика изображения. Количество модулей не удивляет, а вот их месторасположение — да. Инженеры решили «раскидать» их по четырем углам тыльной стороны. Такое расположение камер должно позволить создавать объемные изображения. Это могут быть как фотографии, так и видео.

Эскизы указывают на наличие механических клавиш на правой боковой грани, а на нижнем торце есть порт USB Type-C и аналоговым 3,5 мм аудиоджеком. Учитывая то, что наличие патента вовсе не означает, что в итоге такой смартфон находится в разработке и вообще когда-нибудь будет создан, надеяться на то, что в скором времени такой аппарат появиться на прилавках магазинов, преждевременно. Тем более, что подобный смартфон вряд ли будет популярен.

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Источник: mydrivers