Обновился рейтинг самых мощных смартфонов: топ-10 лучших

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Разработчики AnTuTu выпустили майский рейтинг самых производительных мобильников для рынка Китая

В этом году тем, кто хочет получить мощный и флагманский смартфон придется больше подзаработать, цены поползли вверх. А чтобы вы понимали, кто расположился на верхних строчках чарта самых производительных, бенчмарк AnTuTu обновил свой рейтинг по состоянию на май. Тем более, что недавно вышла обновленная версия синтетического теста — V9.

Уже по традиции самые мощные смартфоны ранжировали в двух сегментах: флагманский и среднего уровня. Первую тройку в топовом классе заняли Black Shark 4 Pro, Red Magic 6 Pro и OnePlus 9 Pro. С четвертого по десятое место заняли: Oppo Find X3 Pro, Vivo X60 Pro+, iQOO7, OnePlus 9, Asus ROG Phone 5, Realme GT и Xiaomi Mi 11 Ultra. Все флагманы по итогам тестов набрали больше 800 тысяч «попугаев» и предсказуемо видеть, что топ-10 полностью оккупировали модели с Snapdragon 888 на борту.

Если говорить о рейтинге в среднеценовом сегменте, то после нескольких месяцев Redmi 10X 5G сложил наконец-то свои полномочия лидера. Теперь на вершину встал Xiaomi Mi 11 Lite с процессором Snapdragon 780G. Дальше в рейтинге продолжают оставаться «старички», которые там «засиделись» не первый месяц. Среди них немало устройств от Huawei с чипсетом Kirin 985. Какие-то подвижки могут произойти после массового выхода новинок на базе Snapdragon 778G, Snapdragon 768G и Dimensity 900.

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Источник: AnTuTu