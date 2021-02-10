Обновление до Android 12 превращает Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi 11i в «кирпич»

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Помочь смартфонам можно, но сама ситуация весьма неприятная

Xiaomi оказалась в числе тех, кто первым принялся тестировать фирменную оболочку на базе Android 12. Компания выпустила бета-версию MIUI на двенадцатой итерации зеленого робота для своих флагманов Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11i. Те, кто решил испытать судьбу и попал в число тех, кто смог накатить бета-версию прошивки, вскоре пожалели об этом.

После установки обновлений с номерами сборок «V12.5.1.0.SKBMIXM», «V12.5.1.0.SKKMIXM», «V12.5.1.0.SKAMIXM» на Xiaomi Mi 11, Mi 11i и Mi 11 Ultra соответственно смартфоны превратились в «кирпич». Вернуть их жизни можно, обратившись в сервисный центр. История с этими смартфонами показала, что компании не зря предупреждают тестировщиков о риске, который исходит от раннего апдейта, в котором предостаточно багов и ошибок. Пользователи всегда должны помнить, что любые действия с ранними сборками они совершают на свой страх и риск.

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На данный момент неизвестно, затронула ли проблема «окирпичивания» большинство смартфонов, которые стали участниками программы тестирования Mi Pilot или это единичные случаи.

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Источник: telegram