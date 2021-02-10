Redmi K50 уже в этом году

438

Анонс Redmi K50 обещают в первый зимний месяц

Сетевые источники говорят о том, что через пару месяцев в модельном ряду Redmi случится новинка. Речь идет о Redmi K50, который может дебютировать в декабре. А вот представит ли компания вместе с ним Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+, информации нет. Возможно, выход «прошек» вполне могут перенести на следующий год.

Читать также: Xiaomi Mi Mix Fold прокачают ряд характеристик ﻿

По информации сетевых источников, базовая версия «народных флагманов» должна быть построена на базе Snapdragon 888. Основная камера будет трехкомпонентной, а в качестве ключевого предложат датчик OmniVision OV64B разрешением 64-мегапикселя, оптическим форматом 1/2,0" и размер каждого пикселя составляет 0,7 мкм. Обещают светосильную оптику f/1.7. Судя по всему, компания вновь предложит соглашаться на компромисс в части не самой выдающейся камеры ради более привлекательного ценника.

Этот сенсор Xiaomi достаточно активно устанавливает в своих моделях. Его можно встретить в POCO X3 GT, POCO F3 GT, Redmi K40 GE и Redmi Note 10S. Если говорить о Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+, то они должны получить новый флагманский чип Snapdragon 898, в качестве главного сенсора в основной камере будет выступать датчик на 50 Мп и 108 Мп соответственно.

Читать также: Покажи миру свои лучшие снимки, снятые на Xiaomi и получи приз

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿﻿

Источник: notebookcheck