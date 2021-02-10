Обновление нарушило работу HDR-режима экрана Samsung Galaxy A52. Как исправить

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В случае с Galaxy A52 компания пыталась предложить оптимальное соотношение цена/качество в среднем сегменте. Смартфон хоть и не является флагманом, но предложил достойный 90-герцовый AMOLED-дисплей и получил поддержку HDR. И никаких нареканий к нему не было. До недавнего времени, пока Samsung не «сломала» его нормальную работу последним обновлением.

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Недавно Samsung выпустила для Galaxy A52 патч безопасности за июнь 2021 года и после его установки ряд пользователей заметили, что экран перестал быть прежним. В частности, апдейт привел к тому, что HDR-режим экрана перестал работать. Достаточно много пользователей начали жаловаться на то, что смартфон, получивший сертификацию HDR, перестал воспроизводить картинку соответствующего качества. Изображение выглядит тускло при воспроизведении видео в YouTube и сторонних медиапроигрывателях.

Приложение DRM Info подтвердило, что экран телефона не только поддерживает HDR10, HDR10 + и HLG, но также имеет сертификацию Widevine L1. Но при этом соответствующего качества картинку он не воспроизводит.

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Не дожидаясь того, пока компания выпустит обновление, которое пофиксит ошибку, пользователи нашли обходной вариант — активация режима «Disable HW overlays». Для этого необходимо зайти в «Настройки» и найти пункт «Об устройстве». Затем вас интересует раздел «Сведения о ПО», где необходимо найти пункт «Номер сборки». Кликнув по нему семь раз, можно активировать режим разработчика. В «Настройках» найти «Параметры разработчика», нужен раздел «Отключить HW-оверлеи» и включить опцию. Наглядную инструкцию вы найдете здесь.

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Источник: gizmochina