Samsung откажется в Galaxy S22 от наращивания мегапикселей

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В Samsung Galaxy S22 мы увидим отказ от маркетинга в пользу более взвешенного и рационального подхода

Мало кто будет спорить, что камеры последних флагманов Samsung способны выдавать достойные фоточки, но не лучшие на рынке. Естественно, что такое положение дел не устраивает Samsung и компания всерьез намерена вывести свои флагманы на более высокий уровень, что касается фотовозможностей.

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От сетевого информатора FrontTron пришла информация, что смартфон с кодовым именем Samsung Rainbow предложит тройную тыльную камеру, где главный датчик разрешением 50 Мп, есть широкоугольный сенсор на 12 Мп и телеобъектив с аналогичным разрешением, предлагающий поддержку 3-кратного зума. Ранее этот же источник заявлял о том, что Samsung Rainbow — кодовое имя смартфона Galaxy S22.

Насколько эта информация достоверна, сложно сказать. Переход на применение 50 Мп выглядит логичным шагом. В прошлом году Samsung представила датчик ISOCELL GN1 на 50 Мп, отказавшись от установки 108 Мп сенсора. А в этом году она представила его продолжение — ISOCELL GN2. Это датчик размером 1/1,12" с большими пикселями 1,4 мкм. В условиях плохого внешнего освещения он будет выдавать снимки разрешением 12,5 Мп, где размер каждого пикселя увеличен до 2,8 мкм.

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Интересно, что ранее ходили слухи, что Galaxy S22 может получить рекордный по разрешению датчик на 200 Мп. Учитывая то, что ранее Samsung уже делала заявление о том, что пересмотрит свою практику создания сенсоров, сконцентрировавшись на том, чтоб выжать максимум из уже освоенных технологий. Это можно трактовать, как отказ Samsung продолжать гонку мегапикселей, брать будут не количеством, а качеством. Поэтому все же более вероятно, что компания все же пойдет по пути установки 50 Мп датчика.

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Источник: twitter