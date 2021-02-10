Exynos с AMD RDNA 2 задерживается. Но ненадолго

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Новый чип Samsung с графикой AMD представят в июле

В прошлом году стало известно, что Samsung намерена использовать архитектуру Radeon DNA в своих мобильных чипах. На прошедшей выставке Computex 2021 глава AMD Лиза подтвердила, что графическая архитектура RDNA 2 будет установлена в новой топовой платформе Exynos. Тогда она пообещала, что позже Samsung раскроет больше подробностей о ней.

Изначально ходили слухи, что новый процессор Exynos с графической архитектурой RDNA 2 представят в июне. Теперь же пришло сообщение, что релиз отложен, а что послужило причиной для этого, не сообщается. Возможно, кардинально иной в плане графической производительности Exynos может дебютировать в Galaxy Z Fold 3, и компания не станет ждать следующего года, чтобы представить его в рамках линейки Galaxy S22.

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О характеристиках самого чипа, который может именоваться Exynos 2200, нет почти никакой информации. Известно лишь точно, что он получит технологию трассировки лучей. С большой долей вероятности чип предложит новейшее высокопроизводительное ядро Cortex-X2 и акцент сделают на искусственный интеллект. И, конечно же, он будет заточен на качественную обработку изображений.

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Источник: twitter