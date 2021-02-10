Обновленный Xiaomi Mi 10 засветился на сертификации. Что нового?

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Новости и картинки обновленного Xiaomi Mi 10

Сегодня засветили внешний вид новинки в китайской базе сертификации TENAA под номером M2102J2SC, речь идёт о новом Xiaomi Mi 10. На прошлой неделе эта модель была одобрена китайским органом 3С. Можно сделать вывод, что Xiaomi уже готова презентовать нам обновленный флагман.

Дизайн модели ожидаемо кардинально не изменился. Стоит отметить только блок основных камер. Он немного видоизменился и стал напоминать модель Xiaomi Mi 10 Ultra.

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Дисплей также имеет закругления по краям, и в целом никто не ожидает что он вообще как-то поменяется. Смартфону только год, он еще вполне актуальный.

Интересно, что пока нет официального подтверждения о замене чипа в смартфоне. Напомним - ходят довольно стойкие слухи о замене, флагманского в 2020, Snapdragon 865 на новенький Snapdragon 870. Если так и случиться, будет довольно интересно «столкнуть лбами» эти два процессора в прямо тесте на схожих аппаратах.

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Официальные лица Xiaomi очень положительно отзываются о Xiaomi Mi 10 даже год спустя, поэтому нам кажется, что анонс обновленной модели осталось ждать совсем не долго.

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Источник: gizmochina.com﻿