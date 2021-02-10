Видеоблогер JerryRigEverything испытал Xiaomi Mi 11

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Xiaomi Mi 11﻿ попал в руки известному блогеру на канал JerryRigEverything﻿

Вчера видеоблогер Зак Нельсон на своём популярном youtube канале JerryRigEverything выложил видео с очередным тестом смартфона на прочность. В этот раз его жертвой стал новенький Xiaomi Mi 11. Как только он снял защитные плёнки и похвастался блоком питания в комплекте, сразу принялся царапать и гнуть флагман от Xiaomi.

Защитное стекло Gorilla Glass Victus оказалось достаточно просто поцарапать инструментом с шестой степенью твердости по шкале Мооса. Это самый распространенный результат на протяжении многих тестов. Защитные стёкла более стойкие к ударам, чём к царапинам.

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Стоит отметить, что при царапинах в области сканера отпечатков пальцев, процесс разблокировки стал сложнее. Датчик несколько раз отказывался принимать отпечаток, хотя сильных трудностей это не вызвало.

Царапинам также подвержены боковые грани смартфона. Блогеру потребовались незначительные усилия, чтобы ножом снять покрытие на металлических гранях Xiaomi Mi 11.

Многих волновало, как телефон поведёт себя в тесте на изгиб ведь он довольно тонкий и длинный. В сети не так давно была фотография, где Xiaomi Mi 11 буквально сломали пополам. Стоит сказать, что, тест на изгиб от Зака Нельсона, смартфон прошёл без поломок и деформаций. Так что все опасения по этому поводу сняты – «просто так» телефон не ломается на две части.

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Любителям таких тестов можно ознакомиться с полным видео на канале JerryRigEverything.



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Источник: youtube.com﻿