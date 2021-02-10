Обозреваем POCO X3 GT: сбалансированность рулит

107

Бренд POCO продолжает наступление на среднеценовой сегмент смартфонов. Очередная попытка найти баланс характеристики/цена — POCO X3 GT, которого роднит с Redmi Note 10 Pro 5G практически все. В последнее время Xiaomi любит плодить десятки наименований для одних и тех же устройств. Словно маркетологи совершенно не заинтересованы в том, чтобы вы начали разбираться в модельном ряду смартфонов компании. Разбираемся, что это за модель такая и насколько агрессивным получился ответ всем конкурентам.

Визуально Poco X3 GT не пытается казаться лучше, чем он есть. Попасть в модные и гламурные круги он не пытается. Разве что посредством оформления тыльной камеры попытались создать подобие самобытности и индивидуальности.

Корпус сделали в меру толстым, ведь аккумулятор тут не на 4000 мАч, а на 5000 мАч. Соответственно автономность вполне достойная, но не выдающаяся. Замеры мы провели, и они показали, что присутствие IPS-матрицы дает себя знать, поэтому рассчитывать на рекордную продолжительность работы не стоит. Зато есть зарядка на 67 Вт и свои 5000 мАч POCO X3 GT заполняет с 0 до 100% чуть больше чем за час.

По качеству дисплея каких-то серьезных нареканий нет. Тут у нас 120 Гц и разрешение FullHD+. Понятное дело, что можно пренебрежительно морщиться, что не OLED, но на чем-то же должны были сэкономить?

По скорости работы претензий к POCO F3 GT нет. По чистой мощи Dimensity 1100 мало проигрывает Dimensity 1200 и Snapdragon 870. Игры доступны на высоких графических настройках, исполняются они без серьезных просадок кадровой частоты. И такие подвиги смартфон способен совершать достаточно долго — проблем с перегревом не возникло и троттлинг особо не портит впечатление от игрового процесса.

По качеству фоточек днем все хорошо. Poco X3 GT выдает детализированные и насыщенные снимки днем. В условиях недостаточного света смартфон немного сдает позиции, но не настолько, чтобы уступить в битве с Redmi Note 10 Pro. К числу достоинств камеры стоит отнести хороший звук при записи видео и цветопередачу при создании селфи.

После знакомства с POCO X3 GT очевидно, что он пойдет в народ. В нем есть все, чтобы выделить его из общей массы конкурентов. Здесь предложили вполне приемлемые компромиссы, и эта модель может зайти многим. Но смартфон для кого-то может оказаться в проигрыше из-за отсутствия 20 band. Тут уже нужно исходить из того, насколько это критично для ваших широт.

А еще мы проводим розыгрыш и у каждого из вас есть шанс оказаться счастливчиком, который получит POCO X3 GT абсолютно бесплатно. Смотрите ролик, выполняйте простые условия и пусть вам повезет!