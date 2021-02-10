Обозреваем Redmi Note 11 Pro: так же, как раньше топ за свои деньги?

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Выбрать модель из новой линейки Redmi Note 11 непросто. Одно дело если душа лежит к понтам и хочется бравировать 120 Вт быстрой зарядки, тогда выбор очевиден в пользу Redmi Note 11 Pro+. В тоже время базовый Redmi Note 11 подойдет всем, кто топит за IPS и умеренность в характеристиках. Мы заполучили новенький Redmi Note 11 Pro для ознакомления, походили с ним некоторое время и готовы поделиться впечатлениями о, пожалуй, самом сбалансированном решении серии.

Выскажем мысли на счет эргономики и габаритов Redmi Note 11 Pro. Посетуем на пластиковый каркас и порадуемся, что спинка из матового стекла остается первозданно чистой и не пачкается. Вы узнаете, что входит в комплект поставки и что не так с комплектным силиконовым чехлом.

После рассказа о внешнем облике и миниатюрном вырезе под фронталку поведем беседу о дисплее. После нее вы поймете, что у Redmi Note 11 Pro лучший в своем классе дисплей и что компания по-прежнему не хочет предлагать полноценный Always on Display. Порадуемся, что Dimensity 920 вышел неплохой и довольно шустрой системой на чипе. Большинство актуальных и тяжеловесных игр тут вполне играбельны.

Обязательно уделим внимание камере и поймем, научила ли компания недорогие устройства делать качественные снимки. Конечно же, замерим автономность, расскажем о звуке и прочих мелочах, которые и создают общее впечатление о смартфоне. Вынесем свой вердикт о жизнеспособности этой модели и целесообразности ее приобретения. Смотрите полный обзор и приятного просмотра.