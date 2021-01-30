Обсуждаем Redmi Note 10 Pro, новый iPhone 13 Pro и гибкое будущее от Samsung

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Обо всем интересном за последние дни: рассказываем о Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, что там с гаджетами от Meizu, дефицит комплектующих у Huawei и главные новости от Xiaomi





Всем привет! Это свежая порция новостей из мира технологий прошедших дней. Неделька выдалась не особо богатой на официальные новости, а вот с утечками и слухами недостатка не была. Действовать будем по старой схеме, чтобы завершить дайджест новостями о нашей любимой компании.





Стало известно, что Meizu жива и планирует выступить в этом году с анонсом флагманской серии Meizu 18, а также покажет смарт-часы. В сеть даже слили ролик, где один из будущих смартфонов показан с подэкранной камерой.













Из официальных анонсов — премьера Motorola Edge S, первым предложивший субфлагмнский чип Snapdragon 870. Есть у новинки 90-герцовый дисплей, емкая батарейка на 5000 мАч и приятный ценник в $310.





Не успела индустрия обсудить первую новинку Honor в ранге независимой компании, как подоспела новость, что материнская компания и вовсе может продать смартфонный бизнес. Хотя инсайдеры ориентируют нас на то, что c выпуском мобильников Huawei не завяжет и на очереди релиз Huawei P50. Правда, дефицит комплектующих заставит компанию предложить основную камеру попроще и распрощаться с надеждой, что очередной флагман вновь взберется на вершину рейтинга лучших камерофонов.













Samsung поставит на поток производство гибких дисплеев и даже отгрузит китайским компания 1 млн панелей. На фоне падения Huawei, Realme продолжается подниматься вверх в табеле рангов крупнейших производителей смартфонов. Успешным стал последний квартал 2020 года и для Apple, которая обошла извечного соперника Samsung, став первой в мире и установив собственный рекорд в 90 млн отгруженных iPhone. А также вы узнаете о том, что для iPhone 13 приготовили 1 ТБ памяти и Wi-Fi 6E.





Ну и, конечно, расскажем о последних слухах вокруг Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, Redmi K40 и Redmi K40 Pro, обсудим слухи о быстрой 200 Вт зарядке, а также вы узнаете, что придумала Xiaomi, чтобы заряжать все гаджеты в комнате по беспроводу. Эти и парочка других новостей в нашем видео.



