Объявлены смартфоны 2020 года с самой быстрой зарядкой

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Составлен рейтинг смартфонов 2020 года с самой ультрабыстрой зарядкой

Большинство флагманских смартфонов и не только поддерживают быструю зарядку. Это удобно и…просто удобно, тут добавить нечего. Были времена, когда в комплекте с устройствами шел зарядный адаптер на 5 Вт. Для моделей с аккумуляторами небольшой емкости это было не так критично, но в 2020 году, когда емкости возросли, как минимум странно держать смартфон у розетки по три часа в ожидании, когда он зарядиться полностью.

Есть проблема — будет и решение: нужен более мощный блок питания. И в наши дни такой адаптер не проблема, благо производители наращивают мощность зарядки и на 2020 год пришелся бум анонсов ультрабыстрых зарядок. В наши дни уже есть смартфоны, которые поддерживают 65 Вт зарядку. Но и это не предел. В 2020 году мы стали свидетелями презентаций проприетарных технологий быстрой зарядки, которая шагнула за пределы 100 Вт.

Эксперты издания Android Authority провели исследование, позволившие им назвать смартфоны с самой быстрой зарядкой на рынке. Думаю, никого не удивит, что за звание самых «резких» по скорости зарядки состязались в большинстве своем аппараты из Китая.

По результатам тестов королем быстрой зарядки можно смело именовать Xiaomi Mi 10 Ultra, который первым предложил поддержку 120-ваттной зарядки. Всего 21 минута и батарейка емкостью 4500 мАч полностью заряжена. Правда, ради объективности стоит сказать, что заявленную мощность в 120 Вт адаптер не выдает. Максимальный показатель составил 80 Вт, но и этого хватило, чтобы Xiaomi Mi 10 Ultra стал самым стремительным по скорости «дозаправки». Несмотря на все заверения Xiaomi, что их зарядка безопасна и смартфон остается «холодным», реальные тесты показали, что он нагревается до 43ºС, что выше безопасного рубежа в 40ºС.

Смартфоны Емкость аккумулятора Время быстрой зарядки Xiaomi Mi 10 Ultra ﻿ 4500 мАч 21 минута Realme X50 Pro ﻿ 4200 мАч 33 минуты Oppo Find X2 Pro ﻿ 4260 мАч 43 минуты Xiaomi Mi 10 Pro ﻿ 4500 мАч 46 минут Huawei Mate 40 Pro ﻿ 4400 мАч 46 миинут Realme X3 Superzoom ﻿ 4200 мАч 56 минут OnePlus Nord ﻿ 4115 мАч 57 минут OnePlus 8 Pro ﻿ 4510 мАч 60 минут OnePlus 8 ﻿ 4300 мАч 63 минуты Poco X3 NFC 5160 мАч 63 минуты ﻿ Samsung Galaxy S20 Ultra ﻿ 5000 мАч 64 минуты Poco F2 Pro ﻿ 4700 мАч 64 минуты Samsung Galaxy Note 20 ﻿ 4500 мАч 70 минут Samsung Galaxy S20 Exynos ﻿ 4000 мАч 71 минута Huawei P40 Pro ﻿ 4200 мАч 74 минуты

Добиться рекорда по скорости зарядки Xiaomi Mi 10 Ultra позволили два нюанса. Во-первых, внутри смартфона скрывается аккумулятор, разделенный надвое. В итоге зарядка идет в два потока на две части батарейки. Во-вторых, здесь используется GeN-зарядка, где используются галий-нитридные полупроводники. Они энергоэффективны и выделяют меньше тепла.

Продвинулись в деле наращивания скорости зарядки и представители концерна BBK: Realme X50 Pro (второе место), Oppo Find X2 Pro (третье место), Realme X3 Superzoom (шестой результат), OnePlus Nord (седьмая позиция), OnePlus 8 Pro (восьмая строчка рейтинга) и OnePlus 8 (девятый результат).

Больше всех специалистов впечатлили Galaxy S20 Ultra и Poco X3 NFC. Так, батарейка на 5000 мАч флагмана Samsung зарядилась за 64 минуты при условии, что здесь использовался комплектный зарядный адаптер на 25 Вт. На минуту меньше понадобилось, чтобы зарядить аккумулятор Poco X3 NFC емкостью 5160 мАч при помощи зарядки на 33 Вт.

К сожалению, целый ряд брендов «топят» за собственные решения вместо применения единого стандарта. В итоге нет гарантии что их зарядки будут совместимы с устройствами других производителей. Универсальное решение есть у Qualcomm и имя ей — технология Quick Charge 5. Ее мощность 100Вт+ и ей достаточно 15 минут, чтобы зарядить батарейку на 4500 мАч. Сама технология совместима как со старыми стандартами Quick Charge, так и USB-PD PPS.

Но при всей «прелести» быстрой зарядки на первый план выходит проблема деградации батареи. Естественно, что производители ратуют за то, что их технологии совершены и риск износа аккумулятор сведен до минимума. Как на самом деле будут обстоять дела можно будет проверить только опытным путем.

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Источник: androidauthority