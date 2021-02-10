Обзор Poco F3: не питайте иллюзий и смартфон точно не разочарует

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Знакомимся с Poco F3, который стал попыткой поиска «самоидентичности» для бывшей «дочки» Xiaomi

Несколько дней назад состоялась премьера Poco F3. Новинка от отдельного бренда со своей командой. Но попытка быть самостоятельной провалена. Перед нами глобальный вариант Redmi K40, а не самодостаточный Poco F3. Но, учитывая то, что первая из моделей у нас официально не продается, то для наших широт Poco F3 может сойти за самостоятельный аппарат. Пришло время познакомиться с ним и сравнить с китайским собратом.

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Если посмотреть на характеристики Poco F3, то совершенно очевидно, что это смартфон с заделом на пару лет. За свою цену это вполне выгодный аппарат, который щеголяет отменным Super AMOLED-дисплеем со 120 Гц, флагманским чипом, быстрой памятью LPDDR5 и UFS 3.1, модулем NFC и поддержкой Wi-Fi 6. Сюда же можно и причислить приятную внешность.

И был бы прекрасный смартфон, но это все же продукт Xiaomi, а тут, как всегда, «дьявол кроится в деталях». Есть ряд аспектов, которые портят впечатление о Poco F3. Во-первых, это отсутствие функции DC Dimming. Во-вторых, это отвратительная работа датчика приближения. В-третьих, это камера, которая сливает Poco X3. Снимает новинка как для своего уровня посредственно и можно ее долго питать за качество фото. Тут, правда, стоит упомянуть тот момент, что со сборкой косяков нет, объективы не запотевают, как это наблюдалось у Redmi K40.

В итоге получился привлекательный аппарат, который все же требует смириться с рядом недочетов за свой ценник. Эти недостатки для вас не критичны, и вы готовы их принять – тогда Poco F3 ваш выбор. А больше — на видео.