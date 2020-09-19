Обзор Poco X3 - это лучший смартфон Xiaomi и недорого!

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Обзор Poco X3. Вот он – царь среднебюджетников!﻿

Дизайн и комплектация

Экран

Камеры

Память и производительность

Операционная система

Особенности

Итог

Где купить?

У компании Poco очень интересная судьба. История бренда началась в стенах Xiaomi – именно они дали своей «дочке» путь в мир, подготовив смартфон, который впоследствии некоторые любители китайского смартфоностроения называли одним из самых ярких представителей среднебюджетного сегмента, а кто-то даже до сих пор считает легендарным. Речь идет, конечно же, о Pocophone F1. И действительно первый блин не оказался комом.

На момент презентации F1, а это, напомним, было уже 2 года назад, никто не мог предложить такие спецификации за такой смешной ценник. Флагманский чип – Snapdragon 845 – и официальный ценник чуть больше 300 долларов. Такое предложение и сейчас звучит вполне себе впечатляюще.

Интереснее всего, что никто особо не ругал Pocophone F1 ни за пластиковый корпус, который на тот момент редко встречался в смартфонах от Xiaomi даже за 150 долларов, ни за посредственные для его чипа камеры. Все просто фанатели от сочетания цены и характеристик, которые предлагал этот монстр.

Время шло, интерес к бренду рос, и фанаты ждали продолжения «банкета». Но весь 2019 год бренд валял дурака, скажем прямо. Отделившись от Xiaomi, Poco решил не рвать связь с «отчим домом»: молодая компания просто начала переклеивать шильдики с уже представленных смартфонов Xiaomi. В качестве примера приведем отличный смартфон Poco F2 Pro. Многие в Сети называли его «преемником» F1 – именно из-за топового чипа.

Но проблема в том, что вся философия бренда куда-то потерялась. Это точно был не дешевый смартфон: на старте продаж за базовую версию просили уже почти 550 долларов. Конечно, цена на это со временем просела до адекватных 350 долларов, но вопрос не в этом – перед нами все равно был не самостоятельный продукт, который должен как-то отражать ценности компании.

И вот, наслушавшись негативных отзывов от фанатов, Poco решил напомнить себе, что можно выпускать и оригинальные устройства. Первым из их числа стал Poco X3 NFC. И, скажем сразу, этот аппарат точно должен вернуть позиции бренда на рынке бюджетных устройств. Тут есть все: и отличное железо за его ценник, и неплохие камеры и даже та самая самобытность. Но обо всем по порядку.

Дизайн и комплектация Poco X3

Встретим смартфон, как говорится, по одежке. Для начала посмотрим на комплект поставки. В строгой черной коробке нас встречает сам смартфон, достаточно плотный прозрачный силиконовой чехол и массивный блок зарядного устройства на 33 Вт, что не может не радовать. Естественно, в коробочке мы также найдем скрепку для извлечения комбинированного лотка под сим-карты и различную документацию, вложенную в пенал. Как и всегда у Xiaomi и его суббрендов, все составляющие набора поставки аккуратно разложены по своим местам.

Кстати, огромный плюс в карму улетает компании за то, что на экране уже из коробки наклеена защитная пленка. Да, другие производители в своих смартфонах тоже предлагают такой бонус, но это не означает, что не стоит обращать на такие жесты внимание. То есть при покупке вы уже получаете базовую защиту на первое время.

По заветам «дедушки» Poco X3 NFC, Pocophone F1, новинка получила пластиковый корпус. К сожалению, практичность уступила место внешнему виду – здесь мы имеем глянцевый пластик, и все знают, что это значит: вечные отпечатки пальцев и быстро появляющиеся царапины. Но в защиту смартфона стоит отметить, что на самой сборке не сэкономили – все детали подогнаны идеально, ничего не хрустит, не скрипит и не отваливается. Более того, в Poco X3 NFC реализована защита от брызг и пыли, да самая простая, но не забываем про стоимость устройства.

Общий дизайн хоть и самобытен, но отчасти напоминает Redmi Note 9 Pro. Особенно это заметно по расположению элементов корпуса. Снизу устройства мы находим отверстие основного микрофона, решетку основного динамика, USB-C и вырез для наушников. С правой стороны – кнопку питания, совмещенную со сканером отпечатков пальцев и кнопки регулировки громкости. Оба смартфона даже по габаритам один в один, то есть огромные лопаты, но, надо понимать, многим это понравится.

По расцветкам устройства все просто - синий и черный, причем первый вариант не имеет никаких градиентов и переливов, все строго и лаконично.

Экран Poco X3

Наверное, самый интересующий всех скептиков момент касается качества IPS-дисплея, установленного в Poco X3 NFC. Ведь главной его особенностью стала скорость обновления изображения 120 Гц. Все мы помним фиаско Redmi K30, который одним из первых в бюджетном сегменте предлагал такую высокую скорость обновления изображения. Да, картинка была плавная, но мыльная, цвета тусклые, да и общее качество матрицы было на очень низком уровне.

В новинке от Poco таких детских болячек нет – покупателя ждет нормальный дисплей с адекватной цветопередачей и неплохим запасом яркости. Да что далеко ходить: мы в лоб сравнили дисплеи Redmi Note 9 Pro и Poco X3 NFC на ярком солнце, и не заметили почти никакой разницы, то есть текст читается отлично даже под прямыми солнечными лучами.

Сама по себе картинка совсем не уступает экранам других смартфонов от тех же Xiaomi и Redmi: пиксели не бросаются в глаза, цвета яркие, сочные. В общем, и кино не грех посмотреть, и залипнуть в Инстаграме тоже одно удовольствие. Второе делать особенно приятно, учитывая супер-плавный и быстрый скроллинг.

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Камеры

Блок основной камеры оформлен довольно необычно: прямоугольник, встроенный в круг. Решение, надо сказать, довольно спорное, но вполне себе запоминающееся, а в пору, когда все смартфоны похожи один на другой, это вообще чуть ли не единственный способ смартфону выделиться из толпы.

Компоновка основного блока следующая: главный датчик на 64 Мп, ультраширокоугольный на 13 Мп и две привычные «затычки»: объектив для макросъемки на 2 Мп и датчик измерения глубины резкости на те же 2 Мп.

В автоматическом режиме основная камера делает снимки с разрешением 16 Мп. Качество снимков мы определяли в сравнении с тем же Redmi Note 9 Pro. И, знаете, какого-то заметного прогресса мы не заметили. Но не волнуйтесь, это просто означает, что за свой прайс смартфон фотографирует очень даже неплохо. Даже в тяжелых условиях камера не падает в грязь лицом и показывает достойную картинку.

Если сравнивать аппараты бок о бок, то даже тут снимки на главный сенсор будут практически одинаковыми: кто-то покажет лучше детализацию (ненамного), а кто-то – покажет более натуральные цвета (снова – ненамного). Но что выгодно отличает Poco X3 NFC, так это его ультраширокоугольный модуль. Его прокачали будь здоров: если в Note 9 Pro мы имели 8 Мп сенсор, то в Poco нас ожидает датчик на 13 Мп, и это реально чувствуется. Новинка показывает более широкий динамический диапазон и, главное, резкость картинки стала значительно выше.

Любителей портретных снимков порадует работа датчика глубины резкости. Для этого ценового сегмента снимки выглядят очень достойно: основной объект хорошо выделяется, а эффект «боке» смотрится настолько реалистично, насколько это возможно.

Также в Poco X3 NFC установлен неплохой сенсор фронтальной камеры на 20 Мп. Надо сказать, опять же, с оглядкой на ценник устройства, фронталка показывает отличные результаты, и, по нашему мнению, точно лучше того, что можно наблюдать на Redmi Note 9 Pro. Кроме того, что снимки на селфи-камеру нового Poco попросту более детализированные, так еще и работа алгоритмов обработки изображения Redmi хуже, чем у его конкурента. У X3 NFC лучше контрастность: цвета выглядят более естественными и «живыми».

Теперь поговорим о видео-режиме. В Poco X3 NFC есть возможность снимать 4К-видео с электронной стабилизацией, что ранее в бюджетном сегменте казалось фантастикой. Стоит отметить, что стабилизация работает очень даже неплохо, но если вам не будет хватать плавности, то производитель прикрутил хитрую функцию под названием «супер-стабилизация». При ее использовании разрешение картинки уменьшается до FullHD, но работа «стаба» приятно удивляет: на экране смартфона кажется, что при съемке дополнительно использовался какой-нибудь простенький стэдикам.

Память и производительность

Наборы памяти смартфона следующие: базовая модификация – 6/64 Гб и топовая – 6/128Гб. Это стандарт для среднебюджетника дня сегодняшнего.

За работу устройства отвечает свежайший чип от Qualcomm Snapdragon 732G. Это прямой наследник прошлогоднего Snapdragon 730G. Вообще номинально по характеристикам перед нами два брата-близнеца, но все-таки «свежак» будет приятнее. Даже по официальным данным он на 15% мощнее своего предшественника, и это подтверждается при реальном использовании: и игры работают чуть плавнее, и интерфейс радует быстротой.

А вот автономность, к сожалению – не самая сильная сторона Poco X3 NFC. Нет, он не дохнет через два часа после снятия с зарядки, но и монстром автономности назвать его нельзя. Что странно, ведь батарейка у него на царские 5160 мАч. Более подробно о его живучести вы можете узнать из нашего фирменного теста автономности.﻿

Операционная система Poco X3

За интерфейс, как и всегда у смартфонов, находящихся под эгидой Xiaomi, отвечает MIUI. Очень здорово, что уже при первом включении нас встречает свежая 12 версия популярной оболочки. Про MIUI 12 мы знаем уже все, но в лишний раз хочется упомянуть красивый дизайн, симпатичные анимации и очень глубокую для серийного смартфона кастомизацию. Чтобы хоть как-то отличаться от устройств Xiaomi, Poco установил по умолчанию свой одноименный лончер.

Как и следовало ожидать, на старте продаж в прошивке изредка наблюдается сырость: то анимации немного заглючат, то можно поймать вылет приложения. Но мы с вами знаем, что фанаты Xiaomi берут новые аппараты со светлым взглядом в будущее – ведь именно в нем после нескольких обновлений смартфон начинает дышать полной грудью.

Особенности

Радует, что производитель снабдил Poco X3 NFC всеми необходимыми радостями: тут тебе и наличие 3.5 мм мини-джека, и порт для зарядки USB-C, даже ИК-порт оставили для любителей поуправлять техникой со смартфона. Ожидаемо, смартфон получил NFC-чип с рабочим Google Pay из коробки. Poco, похоже, настолько гордились наличием этого чипа, что даже поставили его обозначение в официальное название устройства.

Несмотря на такой низкий ценник, Poco не заленились и впилили в смартфон стерео-звук, то есть разговорный динамик подпевает основному. Да, это все еще отдает фишкой ради фишки – все-таки настоящее стерео, которое мы привыкли видеть во флагманах от тех же Xiaomi или же, например, Samsung, нам никто в бюджетнике не даст, но это все равно лучше, чем использование только одного динамика. Поверьте нам, мы наслушались динамиков на несколько лет вперед, и нам есть с чем сравнивать.

Также порадовала работа вибромоторчика. На презентации Poco уделяли ему особенное внимание, и это видно: он очень приятный, конечно, не флагманский уровень, но на три головы выше своих конкурентов за ту же цену.

Итог

Что можно сказать в итоге? Даже сейчас, на старте продаж и с не самым отточенным ПО, новинка Poco X3 NFC даст прикурить многим смартфонам в ценовом сегменте 200-250 долларов. В нем есть тупо все для среднестатистического пользователя, чтобы не чувствовать себя ущемленным: и крутой 120 Герцовый дисплей, и неплохое стерео, и отличные за свой бюджет камеры. Также смартфон работает на новом нестыдном чипе от Qualcomm, который точно будет актуален еще пару лет. Не забыл производитель и про обязательные фишки смартфона середины 2020 года, а именно NFC, USB-C и наличие 3.5 мм мини-джек. Здесь даже есть инфракрасный порт.

Конечно, к устройству можно придраться за его пластиковый корпус, но, как ни странно, даже это придает Poco X3 NFC индивидуальности, ведь именно с пластика началась история бренда.

Как бы громко это не звучало, но на данный момент лучшего предложения по соотношению цена-качество просто не найти. А ведь со временем, благодаря обновлениям, смартфон должен становиться только лучше.

Где купить?

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