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Характеристики

Внешний вид и материалы

Звучание

Дополнительные возможности

Приложение XiaoAi

Задержка звука

Автономность

Итог

Видеообзор

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Сегодня у нас на обзоре ПРОдвинутая версия беспроводных наушников от Xiaomi – Redmi AirDots 3 Pro. Также эта модель будет продаваться в разных странах под названиями Poco Pop Buds и Redmi Buds 3 Pro. Сразу хочется забежать наперед и отметить, что эта модель нас удивила. Наушники превзошли ожидания (может, это потому, что ожидания были невысокими). Дело в том, что обычные AirDots 3 получились неоднозначными, а если сказать прямо – никудышними за свою цену. На бумаге все круто, но по факту это сплошные разочарования, даже для любителей музыки Верки Сердючки. А вот Про-версия, которая стоит еще на порядок дороже, нас порадовала, здесь явно видны улучшения. Итак, обо всем по порядку.

AirDots 3 Pro Характеристики

Вот список достоинств, которые присущи модели AirDots 3 Pro:

- 9-миллиметровые подвижные драйверы

- сопротивление 32 Ома

- настройка звука лабораторией Xiaomi Sound Lab

- Bluetooth 5.2 (кодек AAC)

- активное шумоподавление до 35дБ

- двойной «прозрачный» режим

- защита от брызг IPX4

- до 28 часов работы с учетом использования кейса и до 6 часов без него (на 50% громкости с выключенным шумодавом)

- поддержка беспроводной зарядки Qi

- возможность сопряжения с 2-мя устройствами и быстрое переключение между ними

- задержка звука 69мс (об этом еще поговорим)

Внешний вид и материалы

Перейдем к описанию внешнего вида и материалов. Овальный по форме кейс выполнен из приятного матового пластика по типу soft touch. Габариты довольно компактные, особенно по сравнению с предыдущими версиями. На «лице» расположен один диод-индикатор зарядки и физическая кнопка. Крышечка на магнитах – открывается и закрывается четко и надежно фиксируется. Дешманом совсем не пахнет. Снизу расположено гнездо для зарядки USB type-C.





Вставить наушники в футляр с непривычки непросто, надо приноровиться. Хотя логически все правильно – в каком положении они в ухе, в таком положении и в кейсе (вертикально). По ходу, форма амбушюров доработана, т.к. посадка в ухе намного лучше, чем раньше. В комплекте дополнительно есть еще две пары амбушюров. Возможно, это субъективно, но уши уже не так от них устают.





И как они звучат?

Теперь к самому звуку. Вложения Xiaomi в собственную лабораторию звука казались не более чем маркетингом, но это все-таки дало плоды. Вообще, звук для наушников Xiaomi всегда был проблемой. Но здесь его реально прокачали даже по сравнению с обычными AirDots 3. Самое интересное – это то, что у 3-их дотсов была поддержка аудиокодека aptX, а у версии Pro ее нет, только AAC. Поэтому в качестве звука все должно быть наоборот. Но нет. Звук действительно стал приятнее, отчетливо различимы и низкие, и средние, и высокие частоты.

Никакой больше каши из железной кастрюли! Очевидно, что наличие крутых кодеков – это далеко не самое главное для хорошего звука. У Apple Air Pods тоже поддерживается только кодек AAC, но на качество их звучания жаловаться никто не станет. Появились 4 звуковых режима (или пресета): баланс, бас, высокие частоты и голос. Шумоподавление работает отлично. Это не самый крутой уровень, но вполне достойный.

Неприятный осадок оставила работа микрофона, точнее микрофонов – их здесь три. Слышимость голоса оставляет желать лучшего. Вот что-что, а это у Xiaomi почему-то не получилось вывести на должный уровень.

Дополнительные возможности

А теперь о фишках этой модели. «Прозрачный режим» (Transparent mode) - он позволяет слышать все происходящее вокруг, не снимая наушников. Режим Real Voice Transparent вдобавок еще и усиливает голоса. То есть, вы можете в наушниках общаться с друзьями и прекрасно их слышать. Звук с внешнего микрофона передается в наушники, достаточно только зажать на одной стороне наушника. При чем это можно настроить автоматически, когда вы только начнете говорить. Привет, Samsung Galaxy Buds!





Еще одна эксклюзивная «фича» Redmi AirDots 3 – возможность подключиться сразу к двум устройствам и быстро переключаться между ними. Кроме этого, есть функция поиска наушников. Когда ее включаешь, они начинают издавать писк. Также естественно, что наушники можно использовать по отдельности, как гарнитуру, независимо друг от друга.

Redmi AirDots 3 Pro Приложение для





К сожалению, многие из фишек доступны (или настраиваются) только через приложение XiaoAI, которое существует пока только на китайском языке. Зато вот вам лайфхак от Andronews: с помощью другого телефона вы можете переводить текст приложения в реальном времени – для этого надо запустить в нем Google Translator и использовать камеру; вы наводите камеру на экран смартфона с приложением на китайском языке и сразу становится понятно, о чем идет речь.

Все-таки рекомендуем установить это приложение, потому что с ним вы можете активировать или настроить такие опции, как например:

степень шумоподавления и прозрачного режима

время до автоматического включения шумодава после прозрачного режима

пресеты эквалайзера

автоматическое включение прозрачного режима во время разговора

настройка жестов управления

поиск наушников

включение/отключение автопаузы при снятии (по умолчанию она включена)

тестирование правильности посадки в ухе

Если говорить о последнем пункте, то это полезная опция – с помощью анализа выходного сигнала с поступаемым приложение определяет, насколько правильно ухо поглощает звук из наушников, то есть, насколько правильно они сидят в ухе. Так, вы можете подобрать другие амбушюры из комплекта или просто правильно их вставить.

Еще одна маленькая плюшка - это анимация подключения к смартфону. Вот как это выглядит на Redmi Note 8 Pro:

Есть хорошая новость! Уже необязательно учить китайский язык или пользоваться костылями, типа Google Translator. Когда эти наушники появятся как Poco Pop Buds, то по идее, они уже будут более приспособлены для европейского рынка, включая приложение для взаимодействия и настройки. Но и XiaoAI тоже должно выйти на других языках, кроме китайского. Это должно произойти в течение нескольких месяцев.

Задержка звука

И пару слов о заявленной задержке – для геймеров это важно (хотя гейминг все-таки предусматривает больше проводные наушники, чем Bluetooth-гарнитуры). Так вот 69мс – это притянутая за уши цифра. В играх задержка, мягко говоря, очень ощутимая. Это точно не 69мс! Предполагаем несколько вариантов причины всего этого. Возможно, существует игровой режим, в котором нормализуется задержка звука, но абсолютно непонятно, как его включить. А возможно, эта функция будет реализована со следующим обновлением прошивки.

В любом случае, это неприятный минус. Да и обновить прошивку можно только с приложением XiaoAi. Но, если говорить о задержке в YouTube, то в этом случае есть синхронизация. При обычном прослушивании музыки это вообще никого не интересует. Поэтому минус касается только игр.

Автономность

Производителем заявлена автономность до 6 часов прослушивания музыки от одной зарядки (без учета кейса). Но надо учитывать, что это при половине громкости. Но если использовать их по максимуму, то вам хватит их более чем на 3 часа. Стоит заметить, что запас громкости у них достаточный. Ну а с кейсом время автономности можно умножить на 4,5.

Заряжаются полностью наушники от бокса менее часа, а батарея самого бокса заполняется примерно за 2,5 часа. Приятным моментом для многих будет возможность заряжать кейс с помощью беспроводной зарядки.

Итог

Если подводить итог, то с уверенностью можно сказать, что за 52$ (именно столько просили за Redmi AirDots 3 Pro на момент написания статьи продавцы на Aliexpress с учетом всех скидок) получились очень даже достойные наушники! Да, есть минусы, это задержка в играх и микрофон. Тут уже придется решить, важна ли отличная слышимость вашего голоса собеседнику или не очень; играете ли вы в игры с беспроводной гарнитурой или нет. Во всем остальном это качественный продукт. За них реально не жалко отдавать свои кровные. Вы наверняка останетесь довольны покупкой!

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Redmi AirDots 3 Pro Видеообзор наушников

Всем добра и да пребудет с вами Андроид!