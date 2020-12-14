Обзор iPhone 12 Pro Max: большое яблоко с червоточинами

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Много топового айфона или iPhone 12 Pro Max как «венец» достижений Apple

iPhone 12 Pro Max — серьезный «замах» на премиальность, приятный пользовательский опыт и образец для подражания. Если без маркетинговой шелухи, то смартфон на очень большого любителя, огромный и дорогой. Это вариант для тех, кто хочет имиджевый и «понтовый» аппарат, кто хочет получить максимально заряженный айфон нового поколения.

Купертиновцы преподносят iPhone 12 Pro Max как один из самых больших смартфонов на рынке, с лучшей камерой, самый престижный и самый желанный. А вот что из этого маркетинг, а что правда — мы и взялись выяснять.

После анонса серии iPhone 12 по сети прокатился хайп, что новинки режут руки и наносят кровоточащие раны ладоням. На деле вреда смартфон не причиняет, но его острые грани действительно неприятно врезаются в руку. На фоне конкурентов с закруглениями корпуса тут получаем рубленые грани. Держать такой смартфон в руках то еще «удовольствие» и сделано все с наплевательским отношением к эргономике.

Среди моментов, которые ставят в тупик можно также отметить и громоздкий блок камер, проблемы с работой Face ID, если вы соблюдаете масочный режим, а еще нет Always on Display в объективно хорошем OLED‑экране. Такой режим Apple смогла добавить в Apple Watch год назад, но освоить функцию в смартфонах не смогли или не захотели, чтобы не лишить смарт-часы фишки, ради которой яблочники будут превозносить носимый гаджет.

Еще один момент вызывающий недоумение — отсутствие повышенной герцовки в дисплее. Плевать на плавность интерфейса, которую сами купертиновцы восхваляли в своих планшетах, зато такое решение можно воспринимать как нечто необходимое и классное во имя автономности. И объективно здесь эта ставка сыграла. iPhone 12 Pro Max держится два дня на одном заряде. Предложить 120 Гц и поставить более емкую батарейку? Все это дополнительные расходы, которые приведут к росту стоимости смартфона, чей ценник и так задран до небес.

iOS — по-прежнему шустрая система. А теперь еще Apple грамотно реализовала виджеты, которые идут операционной системе. Что не отнять, так это то, что купертиновцы сильны в создании чипсетов. И Apple A14 Bionic в iPhone 12 Pro Max стал гимном мощности и энергоэффективности.

Знатно Apple подтянула камеры в новинке, о чем она кричит на всех углах. Но тут, к слову, все на любителя. Сколько пользователей, столько и мнений. Поэтому мы устроили слепой тест, чтобы каждый смог сам оценить фото- и видеовозможности iPhone 12 Pro Max. Чтобы воочию заценить качество снимков и роликов, смотрите наше видео.