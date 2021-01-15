Обзор Samsung Galaxy Buds Pro: лучшие наушники Samsung с шумодавом

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Вчера помимо флагманской серии Galaxy S21 компания Samsung представила свои наушники Galaxy Buds Pro. Производитель гордится ими и заявляет, что это лучшие TWS-наушники в его исполнении. А еще он обещает, что Galaxy Buds Pro отлично звучат и способны стать своеобразным мультимедийным центром в кармане. Проверим? Приступаем к знакомству с наушниками.

Для того, чтобы подробно изучить их аудиозвучание с ними нужно походить какое-то время, поэтому пока только первые впечатления. С учетом доработки Galaxy Buds Pro звучат действительно приятно. Из принципиально важных моментов новинки — система активного шумоподавления. И она действительно работает и как для TWS-наушников — на приличном уровне.

К числу фишек Galaxy Buds Pro стоит отнести поддержку записи звука на несколько микрофонов, когда звук пишется не только на наушники, но и на подключенный смартфон. Это позволяет получить более четкое и оригинальное звучание.

Среди любопытных фич Galaxy Buds Pro стоит отметить способность наушников определять, когда пользователь начинает говорить для того, чтобы автоматически переключаться в режим окружающего звука и снижать громкость звучания. Есть защита от пота IPX7 и внутри установлены аккумуляторы, которые обеспечивают до 5 часов автономной работы при активной функции шумоподавления. При ее отключении автономность увеличивается до 8 часов, а кейс позволит наушникам проработать до 18 часов.

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