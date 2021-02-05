Обзор Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+: прилежные флагманы

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Протестировали крутые флагманы начала 2021 года — Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+

В этом году Samsung не стала затягивать с анонсом флагманов и представила линейку Galaxy S21 на месяц раньше, чем мы привыкли видеть. Мы уже успели познакомить вас с топовым Galaxy S21 Ultra, а теперь пришла очередь знакомиться ближе с базовым Galaxy S21 и его Plus версией. И поверьте тут есть о чем рассказать детально.

В новинках компания пошла на «фокусы», среди которых новый дизайн камеры и пластиковый задник в стандартной версии. А вот в случае с оформлением «фасада» южнокорейская компания уже нашла свой дзен с круглым отверстием под фронталку и теперь использует его во всех своих топовых устройствах.

Galaxy S21 и Galaxy S21+ получили дисплей Dynamic AMOLED 2X разной диагонали. Тут все по-взрослому, где на первый план выходит частота обновления 120 Гц с работой во всех режимах без каких-либо ограничений, как в случае с предшественниками. Но есть одна неприятная деталь у них, которая проявляется при низком уровне яркости — ШИМ. Поэтому пользователям, чувствительным к мерцанию, стоит обратить внимание на эту особенность.

Новый чип Exynos 2100 демонстрирует приличные результаты в синтетических тестах и близко подобрался к Snapdragon 888. Но, увы, и тут присутствует ахиллесова пята фирменных процессоров Samsung — по графической производительности он не блещет. Никакой катастрофы или повода кричать, что это провал, нет. При повседневном использовании никаких проблем не возникает, все работает шустро и стабильно. Но длинные игровые сеансы на устройствах Galaxy S21 занятие не самое комфортное на фоне флагманов на базе Snapdragon 888. Просадки и фризы случаются.

Каких-то кардинальных изменений в системах камер не произошло, но это не мешает создавать флагманам весьма приличные снимки в любых сценах и не пасти заднего на фоне iPhone 12. Подробный разбор фотовозможностей флагманов, впечатление о звуке, работе системы и автономности Galaxy S21 и Galaxy S21+ вы найдете в нашем ролике ниже.