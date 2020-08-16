Обзор Samsung Odyssey G7 - лучший монитор для игр 2020

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Обзор Samsung Odyssey G7 - лучшее предложение для тех, кто ищет себе топовый монитор для игр 240 fps

Поклонники игр любят плавность картинки, приличную скорость и не приемлют низкий FPS. Именно для них производители наладили выпуск игровых мониторов, список которых постоянно множится. Среди по-настоящему геймерских моделей не так давно появился Samsung Odyssey G7. В Samsung смотрели, думали, наблюдали за конкурентами — и наконец выдали на-гора хороший и быстрый QLED-монитор.

Он обладает диагональю 27 дюймов и разрешением 2560х1440 пикселей — это одно из перспективных решений для домашнего использования. Монитор очередной рывок в том, что касается реальных скоростных показателей. Здесь не только увеличили частоту вертикальной развертки, но и существенно уменьшили частоту отклика до 1 мс.

Очевидно, что Samsung Odyssey G7 ориентирован на тех, кто является приверженцем максимальных настроек графики и тех, кто стремится в профессиональную лигу геймеров. Он полностью соответствует своему статусу на рынке, отрабатывает каждый вложенный в него доллар и обладает рядом важных достоинств. Что действительно работает в пользу новинки, так это то, что она предлагает привлекательную цену, по крайней мере, по сравнению с конкурентами.

По совокупности характеристик монитор близок к тому, чтобы называться универсальным решением для геймеров с приличными возможностями. Но с оглядкой на наш рынок, все решает, прежде всего цена. Если вы нуждаетесь и можете себе позволить такой монитор, то Samsung Odyssey G7 с точки зрения погружения в игру выглядит действительно лучшим существующим на сегодня решением. Больше — на видео.