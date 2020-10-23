Обзор Xiaomi Mi 10Т Pro + розыгрыш от Andro News

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Обзор Xiaomi Mi 10T Pro: стоит ли покупать? Подскажем ответ

Xiaomi в этом году ведет игру, понятную только ей самой. Ее модельный ряд уже изрядно раздут и тут еще компания выпустила серию Xiaomi Mi 10T. Словно для того, чтобы пользователи мучительно искали разницу между модификациями флагмана Xiaomi Mi 10 и пытались судорожно понять, а какую же модель предпочесть. Объективно Xiaomi Mi 10T Pro вышел одним из интересных смартфонов нынешнего года с замахом на флагманские позиции и некоторую оригинальность. Вот об этом смартфоне сегодня и пойдет речь.

Первое, что удивляет в Xiaomi Mi 10T Pro, отнюдь не чип Snapdragon 865. Все же в этом году нет недостатка в мощных устройствах с ним на борту. Его выделяет на общем фоне продвинутый по современным меркам дисплей с частотой обновления 144 Гц. А еще 108 Мп камера и прикрутили оптический стаб. И, конечно же, наличие аккумулятора емкостью 5000 мАч. Выглядит так, как будто бы Т-версия пришла теснить Xiaomi Mi 10.





Перед нами стояла задача определить, хватит ли этих качеств для того, чтобы повергнуть противников и удалось ли Xiaomi в очередной раз взять титул производителя «народного флагмана». Мы пришли к выводу, что Xiaomi Mi 10T Pro выглядит очень достойно на фоне конкурентов и он «всесторонне развит» по своей начинке. Компания попыталась найти баланс, где ни одна их характеристик не сделана рекордно крутой в ущерб чему-то другому.

Xiaomi Mi 10T Pro вышел качественно ровным устройством по большинству параметров. У него отличный для своего класса дисплей, но не OLED и не изогнутый по кромкам. Хорошая камера, но не лучшая в своем классе. Хорошая производительная платформа, но с избыточной мощностью для большинства пользователей. Емкий аккумулятор и быстрая зарядка, но высокая герцовка экрана «съедает» преимущество с достаточно большим количеством миллиампер.









В целом Xiaomi Mi 10T Pro получился интересным смартфоном, но язык не поворачивается назвать его выгодной покупкой. Все же для того, чтобы гордо прохаживаться впереди прочих «одноклассников» этой модели не хватает чуть более низкого ценника. И да, будь цена ниже, то мы бы смело назвали Xiaomi Mi 10T Pro очередным потенциальным хитом от народной компании.





А еще мы вспомнили, что достаточно давно не устраивали хороших розыгрышей, как считаете? Мы решили запустить новый розыгрыш, победитель которого получит хороший смартфон. Нет, не Xiaomi Mi 10T Pro, а вариант попроще — Xiaomi Mi 10T Lite. От победы в розыгрыше вас отделяет всего два шага:





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А еще не забудьте указать данные для связи, и мы поймем, что наши труды были не напрасны, если вы поставите лайк обзору Xiaomi Mi 10T Pro. Итоги розыгрыша подведем 16 ноября. Удачи!