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Комплектация

Дизайн

Эргономика

Характеристики

Дисплей

Камеры

Производительность

Интерфейс

Автономность

Звук и особенности

Итог

Видеообзор





Компания Xiaomi выпустила в свет свое лучшее детище. Mi 11 Ultra – это попытка компании доказать миру, что она способна производить не только ширпотреб, изобилующий компромиссами, но и действительно топовые устройства.

Посмотрим, лишена ли эта модель недостатков и чувствуется ли хоть в чем-нибудь экономия. Хотя, какая может быть экономия - вы видели его прайс? Дочитайте статью до конца, и вы все поймете.

Упаковка

Упаковку Xiaomi сделали максимально сдержанной: черная и компактная, минималистичная картонная коробка. В центре – крупная цифра 11, а ниже надпись Ultra с добавкой, указывающей на премиум-звучание. Младшему брату не достался блок зарядки в комплекте, но со старшим так не поступили.

Внутри коробки: сам смартфон, блок зарядки на 67 Вт, кабель USB-type C, скрепка и чехол, защитная пленка наклеена на экран. Надо сказать, силиконовый чехол-бампер на фоне аппарата выглядит совсем не премиально.





Флагманская внешность

Начнем с того, на что сразу же обратит внимание любой, кто возьмет его в руки – это его модуль камер, занимающий сплошную панель на затылке! Он моментально бросается в глаза, потому как мир не видел еще столь огромной платформы.





Конечно, мы еще обсудим, что принесло с собой наличие багажника с такими пушками. Смотря на этот массив, понимаешь, что хотел подчеркнуть производитель. На фоне корпуса белого цвета блок выглядит еще брутальнее.





Можно ли назвать это красивым элементом или нет, но трудно даже представить, как уместить все эти огромные сенсоры. Да еще и маленький дополнительный дисплей здесь имеется! В левый верхний угол лицевой панели врезана фронтальная камера на 20 Мп. Изначально за счет темных обоев ее даже не заметно.





Сам же корпус выполнен по-царски, из керамики. Из доступных цветов – черный и белый, лаконично. Анонсировали еще белый мраморный цвет, но у продавцов его пока в наличии нет.





Рассказывая о расположении элементов, можно упомянуть отсутствие аудиоджека для наушников. На нижнюю грань перенесли слот для сим-карт. Как верхний, так и нижний торцы – плоские, на обоих находятся отверстия под динамики для стереозвука. Разговорный динамик звучит из едва заметного тонкого прореза в верхней грани. Как обычно, сверху также находится ИК-порт.





Эргономика

Дисплей имеет относительно небольшие скругления, присущие флагманам. Недостаток скруглений мы уже неоднократно подчеркивали, и в Mi 11 Ultra эта болезнь тоже присутствует. Вводить текст, держа смартфон одной рукой, может быть затруднительно; свайпы по клавиатуре (особенно у тех, кто пользуется непрерывным вводом) будут вызывать не всегда правильную реакцию.

Из-за достаточно большого ультра-экрана на 6,81 дюйма он кажется великаном, но это все же не самый габаритный смартфон. Тот же PocoX3 при больших высоте, ширине и толщине (165.3 x 76.8 x 9.4 мм) имеет меньшую диагональ дисплея – 6,67 дюйма. В общем, лопатой в руке он не чувствуется, а блок камер держать его никак не мешает.





Вес телефону подбавляет эта шайба с камерами на затылке. Можно сказать, что он в топе самых тяжелых смартфонов, если не учитывать складные и защищенные.

На лицевой панели под дисплеем находится оптический датчик отпечатка пальцев, и отрабатывает он на отлично. Кстати, из-за широкого блока камер смартфон не будет шататься на столе, когда вы нажимаете на экран, чтобы разблокировать или печатать на клавиатуре. Какой-то плюс от этого все-таки есть.





Характеристики

Основные характеристики XiaomiMi 11 Ultra:

· Размеры/вес: 164.3x74.6x8.38 мм (толщина с блоком камер 12.5 мм), вес 234 г

· Дисплей: 6.81 дюйма AMOLED, разрешение 3200x1440 QHD+, соотношение сторон 20:9, плотность пикселей 515 ppi, частота обновления 120 Hz (480 Hzчастота отклика), HDR10+, CorningGorillaGlass6 Victus

· Память: оперативная 8/12 Гб LPDDR5, 3200 МГц, встроенная 256/512 Гб, UFS 3.1

· Процессор: QualcommSnapdragon888 (1 Core – 2.84 ГГц, 3 Core – 2.84 ГГц, 4 Core – 1.8 ГГц), графический процессор – Adreno 660

· Камеры:

Основной модуль – 50 Мп, размер сенсора 1/1.12 дюйма, апертура f/1.95, 1.4μm (в биннинге 2.8μm - 12.5 Мп), OIS, автофокус Dual Pixel Pro AF;

Сверхширокоугольный модуль – 48 Мп, угол обзора 128º размер сенсора 1/2 дюйма, апертура f/2.2, 0.8μm (в биннинге 1.6μm – 12 Мп), фиксированный фокус;

Телефотообъектив – 48 Мп, размер сенсора 1/2 дюйма, апертура f/4.1, 0.8μm (в биннинге 1.6μm – 12 Мп), автофокус PDAF, 5-кратный оптический зум (10-кратный гибридный и 120-кратный цифровой), OIS;

фронтальная камера – широкоугольный объектив, 20 Мп, 1/3.4 дюйма, апертура f/2.5, 0.8μm, фиксированный фокус

· Видеозапись: 8K 4320p@24fps, UHD 4K 2160p@30/60fps, FHD 1080p@30/60fps, Slow-mo FHD 1080p@1920fps/HD 720p@1920fps, EIS

· ОС: Андроид 11, оболочка MIUI12.5

· Аккумулятор: 4500 мАч

· Зарядное устройство: быстрая зарядка 67 Вт, беспроводная зарядка 67 Вт, реверсивная зарядка 10 Вт, поддержка QC3.0/4.0+

· Особенности: NFC, влагозащита по стандарту IP68, стереодинамики HarmanKardon, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio, сканер отпечатков пальцев в дисплее, разъем 3.5 мм для наушников, ИК-порт, лоток для 2-х нано-сим.

· Цвета: белый (CeramicWhite) и черный (CeramicBlack)

Дисплей

Самый топовый AMOLED-экран в Ми 11 Ультра уж точно порадует глаз своего владельца. Лэй Цзюнь, ген. директор компании, очень старательно рассказывал о нем еще на презентации первопроходца в линейке – Mi 11. Лучше уже некуда, пока что...





О плавности с частотой обновления 120 Гц нет смысла повторяться. Более дешевые модели с менее мощными процессорами могут не вытягивать этих 120-и герц, к тому же это будет отражаться на их стабильности. Здесь же все просто шикарно. Углы обзора и цветопередача тоже на высоте. К тому же присутствует множество настроек экрана под свое восприятие.





Пиковая яркость в 1700 нит точно не заставит вас напрягать глаза в солнечный день. Для защиты же глаз от мерцания присутствует функция DC Dimming. За сохранность дисплея отвечает стекло Gorilla Glass Victus, то есть 6-е поколение.





Ультрафотографии

Как мы уже отметили, первое, на что Ми 11 Ультра обращает внимание (нет, он просто кричит!), это камеры. О них здесь можно много говорить. Хотя бы потому, что это первый смартфон, который получил почти дюймовый сенсор от Samsung - S5K GN2.

В рейтинге DxOMark смартфон занял почетное 1-е место, получив за свои успехи 143 балла, в то время как уже бывший лидер, HuaweiMate 40 Pro+, достиг планки в 139 баллов. Сравнивать результаты Xiaomi Mi 11 Ultra мы быдем с топовыми флагманами от конкурентов: Samsung Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max.

Вот еще пример снимков в светлое время:

В режиме «Профи» можно сохранять снимки в формате RAW с полностью ручными настройками, но не в полном разрешении. Любителям качественных снимков это поможет вытянуть темные участки в особо сложных условиях.

Присутствует оптическая стабилизация как на основном модуле, так и на телеобъективе. К слову, максимальный зум за счет телеобъектива и цифровых технологий рекордный. Mi 11 Ultra может похвастаться максимальным приближением в 120 раз! У ближайшего конкурента - Samsung Galaxy S21 Ultra - 100-кратный зум.





Смотрите, как такое приближение выглядит по сравнению с Samsung S21 Ultra:





Особо можно отметить телефотообъектив – его диафрагма достаточно «темная», f/4.1. Это означает, что снимки на него будут получаться хорошими только в светлое время суток.

Видео в разрешении 8К можно снимать на все 3 модуля (примеры видео вы можете увидеть в видеообзоре ниже). Прямо в реальном времени может идти запись видеопортретов с режимом Боке, правда работает эта функция пока не идеально. Также была замечена проблема с записью звука на видео: в один момент она ненадолго отключилась.

О фронтальной камере можно совсем забыть, имея дополнительный дисплей сзади. Хотя для видео-звонков без нее все же будет трудно обойтись. Если оценивать ее на фоне аналогичных флагманов, то здесь все на уровне. Алгоритмы обработки отличаются, но незначительно.

Ну и можете заценить, как все-таки шикарно выглядит селфи на основную камеру:

Производительность

Друзья, по железу смартфон максимально заряженный! Во главе ядра в Ми 11 Ультра установлен топовый процессор Snapdragon 888. Мощнее его на рынке сегодня ничего нет. Мы знаем, что такого зверя нужно еще уметь успокоить, так как нагреваться он может до космических температур. Здесь за это отвечает особая система охлаждения: китайцы заявили о некой «тепловой прокладке из твердой жидкости», которая обладает лучшей теплопроводностью и лучше рассеивает тепло.

На практике, нагрев побороть до конца не смогли. Под максимальной нагрузкой корпус у нас нагрелся до 51ºС. Хотя это не отразилось на показателях fps во время игры, но играть в таком случае не комфортно. Особого троттлинга тоже не наблюдалось. При этом, игровой AsusRogPhone 5 нагрелся еще сильнее, и его производительность сразу снизилась.

Что касается памяти, в этом тоже все топ. Хотя существует несколько вариаций памяти, но обе могут похвастаться передовыми технологиями LPDDR5 и UFS 3.1. Естественно это влияет и на скорость работы интерфейса, а не только на скорость чтения/записи файлов.

Автономность

Разумеется, жор этого кашалота нужно обеспечить от мощного аккумулятора. Xiaomiснабдили свое творение новым типом аккумуляторной батареи емкостью 5020 мАч. Сам материал, из которого изготовлена батарея, здесь тоже инновационный. На практике, вы вряд ли заметите новшества, но сэкономить пространство это скорее всего помогло. ﻿А такую мощную батарею нужно заряжать мощным зарядным устройством.

К счастью, здесь тоже все шикарно. Быстрая зарядка по проводу? Пожалуйста! В комплекте блок на 67 Вт. Быстрая беспроводная зарядка? На те! Та же мощность поддерживается. Даже реверсивная зарядка обеспечит 10 Вт для других ваших устройств, которые такую функцию поддерживают. Производители убеждают, что полный цикл зарядки АКБ продлится не более 36 минут.

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Интерфейс

Сразу стоит отметить, что версия MIUI на тестовом образце еще сыровата. В коммерческой версии заявлена уже прошивка MIUI 12.5. А пока некоторые странности с ним все же происходят, и, как это ни печально, именно с камерой.

Особо упомянуть можно задний мини-дисплей (к слову, тоже AMOLED, точно такой же, как в фитнес-часах Mi Band 5). Его можно настраивать: устанавливать любую картинку, выводить крупные часы или надпись. Но активным он может быть не больше 30 секунд, после чего гаснет.

С помощью второго дисплея можно не только видеть себя во время царского селфи, но взаимодействовать с телефоном. Например, можно ответить на звонок или отклонить его, но работать с сообщениями не получится (да и зачем вообще этот садомазохизм?).

Здесь тоже можно упомянуть программный баг – несколько раз не получилось переключиться на второй дисплей, чтобы снять селфи. Пришлось перезагружаться. Вероятно, это поправят программисты Xiaomi в ближайших обновлениях прошивки.

И снова упоминание о датчике приближения – работает он лучше, чем в том же Redmi Note 10 Pro. Но не идеально, по-прежнему случались произвольные нажатия во время разговора.﻿

Звук и особенности

Звучит старший брат из линейки тоже по-флагмански! За звук отвечают динамики от компании Harman Kardon, что подчеркивает его премиальное исполнение.

А как обстоят дела с защитой о воды? Иначе быть и не могло – Xiaomi снабдили модель влагозащитой по стандарту IP68. Она подразумевает, что смартфон «можно ненадолго погружать в пресную воду на глубину до 2-х метров» (если что, это была цитата с официального сайта Xiaomi).





Подведем итог

Сколько вы готовы отдать за вышеописанные характеристики? 700$? 800$?1000$? На момент написания статьи, его стоимость в Китае составляла 1400$ за версию 12/256 Гб. Версия на 8/128 Гб не будет выходить на глобальный рынок. Вряд ли целью Xiaomi было выпустить в массовую продажу конкурентную модель. Успехом и популярностью она не сможет похвастаться. Трудно поверить в то, что в мире найдется много людей, готовых отдать такие деньги за продукт от китайской компании. Тем более, что пока от всех недостатков, присущих продуктам бренда, избавиться не удалось.

Плюсы:

Лучший на рынке дисплей

Великолепный набор топовых камер

Самый быстрый процессор

Объем и тип памяти

Премиальные материалы корпуса

Отличный стереозвук

Быстрая проводная/беспроводная зарядка

Возможность делать качественные селфи на главный модуль

Влагозащита

Минусы:

Цена

Неидеальное ПО камер и интерфейса (пока)

Датчик приближения

Нагрев корпуса под нагрузкой

Дизайн и размер блока камер (хотя это индивидуальное)

Видеообзор

Всем добра и да пребудет с вами Андроид!﻿